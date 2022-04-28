Tanımak artık imkansız! MasterChef Tanya’nın son hali olay! Tanya Kilitkayalı’nın inanılmaz değişimini görenler küçük dilini yuttu

SON HALİNİ GÖREN KÜÇÜK DİLİNİ YUTTU

Yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Kilitkayalı'nın son yayınladığı gönderiler ise görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen fenomen yarışmacının son hali ağızları açık bıraktı.