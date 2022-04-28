RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Tanımak artık imkansız! MasterChef Tanya’nın son hali olay! Tanya Kilitkayalı’nın inanılmaz değişimini görenler küçük dilini yuttu

Tanımak artık imkansız! MasterChef Tanya’nın son hali olay! Tanya Kilitkayalı’nın inanılmaz değişimini görenler küçük dilini yuttu

Tanımak artık imkansız! MasterChef 2020'nin yarışmacıları arasında yer alan ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, başarılı tabaklarının yanı sıra naif halleriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştı. MasterChef sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Kilitkayalı, yarışmanın ardından sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak sevenleriyle iletişimini sürdürmeye devam etti. Yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Kilitkayalı'nın son yayınladığı gönderiler ise görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen fenomen yarışmacının son hali ağızları açık bıraktı. İmaj değiştiren Kilitkayalı için "Bu sen olamazsın", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Tanya Kilitkayalı'nın ağızları açık bırakan son hali...

28.04.2022 00:35 - Son Güncelleme: 28.04.2022 00:35
Tanımak artık imkansız! MasterChef Tanya’nın son hali olay! Tanya Kilitkayalı’nın inanılmaz değişimini görenler küçük dilini yuttu

MasterChef yarışmasındaki Kıbrıslı şivesiyle tanınan Tanya Kilitkayalı, yaptığı İspanyol soğuk çorbası Gazpacho ile adını son 16'ya yazdırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tanımak artık imkansız! MasterChef Tanya’nın son hali olay! Tanya Kilitkayalı’nın inanılmaz değişimini görenler küçük dilini yuttu

Yarışma sırasında ilk Mavi takım kaptanı olma ünvanını da elde eden Kilitkayalı, başarılı tabaklarının yanı sıra naif halleriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştı.

Tanımak artık imkansız! MasterChef Tanya’nın son hali olay! Tanya Kilitkayalı’nın inanılmaz değişimini görenler küçük dilini yuttu

MasterChef sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Kilitkayalı, yarışmanın ardından sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak sevenleriyle iletişimini sürdürmeye devam etti.

Tanımak artık imkansız! MasterChef Tanya’nın son hali olay! Tanya Kilitkayalı’nın inanılmaz değişimini görenler küçük dilini yuttu

SON HALİNİ GÖREN KÜÇÜK DİLİNİ YUTTU
Yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Kilitkayalı'nın son yayınladığı gönderiler ise görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen fenomen yarışmacının son hali ağızları açık bıraktı.

Tanımak artık imkansız! MasterChef Tanya’nın son hali olay! Tanya Kilitkayalı’nın inanılmaz değişimini görenler küçük dilini yuttu

İmaj değiştiren Kilitkayalı için "Bu sen olamazsın", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı.

İşte başta Tanya Kilitkayalı olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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