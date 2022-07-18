Tanımak artık imkansız! Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç esmer güzeli oldu! Son haline bakın! Görenin ağzı açık kaldı...
Tanımak artık imkansız! Yapımcılığını Birol Güven'in yönetmenliğini ise Hamdi Alkan'ın üstlendiği, 2007-2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, gündem oldu. Kadrosunda; Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Pelin Akil, Bülent Emin Yarar gibi pek çok ismin yer aldığı dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Sarı saçlarına veda eden Dalgıç için "Tam bir esmer güzeli", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Sevda Dalgıç'ın son hali...
18.07.2022 22:53 - Son Güncelleme: 18.07.2022 22:53
Sevda Dalgıç, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.