Taner Ölmez'le evlenen Ece Çeşmioğlu'ndan karnı burnunda ilk poz! 'Annelik sana çok yakışacak'
Taner Ölmez'le evlenen Ece Çeşmioğlu'ndan karnı burnunda ilk poz geldi. İlk bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu çift, geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girdi. Anne - baba olma heyecanı yaşayan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ece'yi gören takipçileri, 'Annelik sana çok yakışacak' şeklinde yorumlar yaptı. İşte ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu'nun karnı burnunda son hali...
17.12.2021 14:23
- Son Güncelleme: 17.12.2021 14:34
Oyuncu Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında evlenmişti.