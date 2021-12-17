Vav TV İzle
Haberler Magazin Taner Ölmez'le evlenen Ece Çeşmioğlu'ndan karnı burnunda ilk poz! 'Annelik sana çok yakışacak'

Taner Ölmez'le evlenen Ece Çeşmioğlu'ndan karnı burnunda ilk poz! 'Annelik sana çok yakışacak'

Taner Ölmez'le evlenen Ece Çeşmioğlu'ndan karnı burnunda ilk poz geldi. İlk bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu çift, geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girdi. Anne - baba olma heyecanı yaşayan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ece'yi gören takipçileri, 'Annelik sana çok yakışacak' şeklinde yorumlar yaptı. İşte ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Çeşmioğlu'nun karnı burnunda son hali...

17.12.2021 14:23 - Son Güncelleme: 17.12.2021 14:34
Taner Ölmez’le evlenen Ece Çeşmioğlu’ndan karnı burnunda ilk poz! ’Annelik sana çok yakışacak’

'ANNELİK SANA ÇOK YAKIŞACAK'

Taner Ölmez'le evlenen Ece Çeşmioğlu'ndan karnı burnunda ilk poz!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taner Ölmez’le evlenen Ece Çeşmioğlu’ndan karnı burnunda ilk poz! ’Annelik sana çok yakışacak’

Oyuncu Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında evlenmişti.

Taner Ölmez’le evlenen Ece Çeşmioğlu’ndan karnı burnunda ilk poz! ’Annelik sana çok yakışacak’

Mutlu ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift bebek bekliyor. Hamile olan Ece Çeşmioğlu son hali sosyal medyada paylaştı.

Taner Ölmez’le evlenen Ece Çeşmioğlu’ndan karnı burnunda ilk poz! ’Annelik sana çok yakışacak’

Karnı belirginleşen Ece Çeşmioğlu'na Instagram'da yorum yağdı.

Taner Ölmez’le evlenen Ece Çeşmioğlu’ndan karnı burnunda ilk poz! ’Annelik sana çok yakışacak’

Hamile olan Ece Çeşmioğlu'nun son hali...

SON DAKİKA