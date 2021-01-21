Taner Ölmez'in sevgilisini görenler hemen tanıdı! Meğer Taner Ölmez'in nişanlısı o ünlü oyuncuymuş

Taner Ölmez'in nişanlısının de kendisi kadar ünlü olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Son dönemin başarılı oyuncularından olan, Mucize Doktor adlı dizide hayat verdiği Ali Vefa karakteriyle adından söz ettiren 34 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da herkesi kendisine hayran bırakıyor. Ağabeyi de kendisi gibi ünlü olan Taner Ölmez'in nişanlısı da o ünlü oyuncu. İşte başta Taner Ölmez olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

21.01.2021 15:23 - Son Güncelleme: 21.01.2021 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





