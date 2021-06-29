Taner Ölmez'in annesi oğlunun düğününe damgasını vurdu gelin-damatı gölgede bıraktı! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez...

'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyordu. Çift, dün gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Düğüne pek çok ünlü davetli katılırken geceye damgasını vuran isim ise Taner Ölmez'in annesi oldu. Taner Ölmez'in annesi zarafetiyle düğüne damgasını vurdu. İşte başta Taner Ölmez olmak üzere ünlülerin anneleri.

29.06.2021 11:53 - Son Güncelleme: 29.06.2021 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





