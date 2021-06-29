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Taner Ölmez'in annesi oğlunun düğününe damgasını vurdu gelin-damatı gölgede bıraktı! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez...

'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyordu. Çift, dün gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Düğüne pek çok ünlü davetli katılırken geceye damgasını vuran isim ise Taner Ölmez'in annesi oldu. Taner Ölmez'in annesi zarafetiyle düğüne damgasını vurdu. İşte başta Taner Ölmez olmak üzere ünlülerin anneleri.

29.06.2021 11:53 - Son Güncelleme: 29.06.2021 11:53
Taner Ölmez'in annesi oğlunun düğününe damgasını vurdu gelin-damatı gölgede bıraktı! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez...

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, aile arasında gerçekleştirilen sade bir tören ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerine, koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece yakınları katıldı.

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Taner Ölmez'in annesi oğlunun düğününe damgasını vurdu gelin-damatı gölgede bıraktı! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez...

Çifti mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Taner Ölmez'in annesi güzelliği ve zarafetiyle kendine hayran bıraktı. İşte başta Taner Ölmez olmak üzere ünlülerin anneleri.

Taner Ölmez'in annesi oğlunun düğününe damgasını vurdu gelin-damatı gölgede bıraktı! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Taner Ölmez'in annesi oğlunun düğününe damgasını vurdu gelin-damatı gölgede bıraktı! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez...
Taner Ölmez'in annesi oğlunun düğününe damgasını vurdu gelin-damatı gölgede bıraktı! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez...