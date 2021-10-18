Taner Ölmez'den hamile eşi Ece Çeşmioğlu'na dudak uçuklatan bebek hediyesi! Kesenin ağzını açtı, karnı burnundaki Ece'ye bakın ne aldı
Taner Ölmez'den hamile eşi Ece Çeşmioğlu'na dudak uçuklatan bebek hediyesi! Kesenin ağzını açan ünlü oyuncu Taner Ölmez, eşine aldığı hediye ile gündeme geldi. Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturmuş, düğüne ise ünlüler akın etmişti. Genç ikiliden geçtiğimiz hafta hayranlarını seven haber geldi ve Ece Çeşmioğlu'nun hamile olduğu ortaya çıktı. Taner Ölmez'in paylaştığı bir karede karnı burnunda hali ile dikkat çeken Ece Çeşmioğlu'na, eşinden bebek hediyesi bakın ne geldi...
18.10.2021 12:11
- Son Güncelleme: 18.10.2021 12:45
Taner Ölmez'den hamile eşi Ece Çeşmioğlu'na dudak uçuklatan bebek hediyesi! Taner kesenin ağzını açtı, karnı burnundaki Ece'ye bakın ne aldı...
Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çifti, geçen haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünlerine ünlü akınının yaşandığı çiftten sevenlerine güzel haber geldi.
BEBEK GÖRÜNDÜ
Ölmez ve Çeşmioğlu'nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi. Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü.
ARABAYI DEĞİŞTİRDİ
Baba olacağı için çok heyecanlı olan Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmioğlu'na dünyaya gelecek bebekleri için doğum hediyesini şimdiden aldı.