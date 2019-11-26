Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Başarılı oyuncular meğer...

Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından bu fotoğrafla kutladı. Canlandırdığı otizmli doktor karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncu Taner Ölmez'in ve sevgilisinin yaşı merak konusu oldu. İşte herkesin merak ettiği Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in yaşı...