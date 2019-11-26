Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Başarılı oyuncular meğer...
Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu son dönemlerin çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Rol aldığı dizide canlandırdığı 20'lerinin ortasında, cerrahi asistanı, otistik savant karakteri ile adından sıkça söz ettiren Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Taner Ölmez'in yayınladığı, "İyi ki doğdun iyi ki..." paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun yaşını araştırmaya başladı. İşte genç yetenek Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun yaşları...
26.11.2019 16:29
- Son Güncelleme: 26.11.2019 16:45
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