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Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Başarılı oyuncular meğer...

Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu son dönemlerin çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Rol aldığı dizide canlandırdığı 20'lerinin ortasında, cerrahi asistanı, otistik savant karakteri ile adından sıkça söz ettiren Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Taner Ölmez'in yayınladığı, "İyi ki doğdun iyi ki..." paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun yaşını araştırmaya başladı. İşte genç yetenek Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun yaşları...

26.11.2019 16:29 - Son Güncelleme: 26.11.2019 16:45
Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Başarılı oyuncular meğer...

Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından bu fotoğrafla kutladı. Canlandırdığı otizmli doktor karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncu Taner Ölmez'in ve sevgilisinin yaşı merak konusu oldu. İşte herkesin merak ettiği Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in yaşı...

Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Başarılı oyuncular meğer...

SİBEL CAN

48 yaşında

Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Başarılı oyuncular meğer...

FAHRİYE EVCEN

33 yaşında

Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Başarılı oyuncular meğer...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

39 yaşında

Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Başarılı oyuncular meğer...

BENSU SORAL

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