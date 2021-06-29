Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun düğün dansı olay oldu! Gelinliğini çıkardı mini elbisesiyle şov yaptı sosyal medya onu konuştu
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun düğün dansı olay oldu! Ünlü oyuncu Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünyaevine girdi. Nikah öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü çiftin düğünden kareleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kısa sürede gündem olan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in nikah sonrası dansı ise çok konuşuldu. Nikahtan sonra gelinliğini değiştiren ve mini beyaz bir elbise giyen Ece Ceşmioğlu'nun dans performansı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in o dansı…
29.06.2021 00:19
- Son Güncelleme: 29.06.2021 00:24
Ünlü oyuncu Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünyaevine girdi. Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ece Çeşmioğlu'nu gelinlik içinde ilk kez gördüğünü belirten Taner Ölmez, "Ben de Ece'yi gelinlik içinde ilk kez gördüm, çok heyecanlıyım" dedi.
Heyecanlı halleri ile dikkat çeken Ece Çeşmioğlu da "Heyecandan ayakkabımın altına isim yazmadım, ben gidip hemen isimleri yazayım" ifadelerini kullandı.
Ünlü isimlerin akın ettiği törende Taner Ölmez'in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu'nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.
Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftinin düğünden kareleri de sosyal medyada büyük beğeni topladı.