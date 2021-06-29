Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun düğün dansı olay oldu! Gelinliğini çıkardı mini elbisesiyle şov yaptı sosyal medya onu konuştu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun düğün dansı olay oldu! Ünlü oyuncu Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünyaevine girdi. Nikah öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü çiftin düğünden kareleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kısa sürede gündem olan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in nikah sonrası dansı ise çok konuşuldu. Nikahtan sonra gelinliğini değiştiren ve mini beyaz bir elbise giyen Ece Ceşmioğlu'nun dans performansı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in o dansı…

29.06.2021 00:19 - Son Güncelleme: 29.06.2021 00:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





