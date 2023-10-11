Tamer Levent'in oğlu da oyuncu çıktı! Duyan inanamadı: Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık! Meğer hep göz önündeymiş...

Son olarak Camdaki Kız dizisinde Rafet karakterini canlandıran Tamer Levent, verdiği bir röportajla gündeme geldi. Röportaj sırasında "Oğlumun bir cümlesi bana çok koydu" diyen oyuncunun çocukları merak konusu oldu. Levent'in kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tamer Levent'in Ferhunde Hanımlar dizisinde rol alan oyuncu oğlu...
Ünlü oyuncu Tamer Levent, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Tiyatro ve dizi oyuncusu Levent, yoğun çalışma temposundan dolayı ailesine fazla vakit ayıramadığını dile getirdi.
Oyuncunun "Bir kere oğluma bir konuyla alakalı bir şey söylediğimde bana 'baba sen yoksun ki' demişti. O bana çok koymuştu" şeklindeki sözleri dikkat çekerken Levent'in çocukları merak konusu oldu.
Levent'in kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.