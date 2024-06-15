Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'ya bakın! O artık genç kız oldu! Babası Tamer Karadağlı'dan duygusal fotoğraf: Şimdi yolculuğun başlıyor

Başta Çocuklar Duymasın dizisinda 'Haluk' karakteriyle bir döneme damga vuran Tamer Karadağlı son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. 57 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın özel hayatı da başta magazin gündemi olmak üzere milyonların yakın markajında. Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı, son haliyle ilgi odağı oldu. Kızının mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Tamer Karadağlı'nın notu da herkesi duygulandırdı. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...