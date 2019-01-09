Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun değişimi inanılmaz! İşte ünlülerin çocukları
Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk'u Tamer Karadağlı'nın 2002 yılında evlendiği Arzu Balkan ile olan evliliğinden Zeyno adında bir kızı var. Kimileri çocuklarını gözler önünde, kimileri ise Tamer Karadağlı gibi arka planda büyütüyorlar çocuklarını. Ekranlardan oldukça uzak olan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno sosyal medyada oldukça aktif. Tamer Karadağlı kızı Zeyno ile fotoğraf paylaştı ve görenler değişimine inanamadı. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno ve ünlülerin çocukları.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 12:49:08 Güncelleme: 13:23:57
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