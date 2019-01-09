Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun değişimi inanılmaz! İşte ünlülerin çocukları

Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk'u Tamer Karadağlı'nın 2002 yılında evlendiği Arzu Balkan ile olan evliliğinden Zeyno adında bir kızı var. Kimileri çocuklarını gözler önünde, kimileri ise Tamer Karadağlı gibi arka planda büyütüyorlar çocuklarını. Ekranlardan oldukça uzak olan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno sosyal medyada oldukça aktif. Tamer Karadağlı kızı Zeyno ile fotoğraf paylaştı ve görenler değişimine inanamadı. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno ve ünlülerin çocukları.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 12:49:08 Güncelleme: 13:23:57
Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun değişimi inanılmaz! İşte ünlülerin çocukları

Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Haluk karakteri ile yıllardır ekranlarda olan Tamer Karadağlı, 2002 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu Arzu Balkan ile evlenmişti. Çift 2007 yılında boşanmıştı.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun değişimi inanılmaz! İşte ünlülerin çocukları

ÇOK ŞAŞIRTTI

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun değişimi inanılmaz! İşte ünlülerin çocukları

Çiftin bu evliliklerinden Zeyno adında bir kızları bulunuyor. Tamer Karadağlı kızını fazla ekranlara çıkaramıyor malumunuz. Fakat baba-kız sosyal medyada oldukça aktifler.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun değişimi inanılmaz! İşte ünlülerin çocukları

İŞTE ZEYNO'NUN SON HALİ

2007 yılında boşanan Tamer Karadağlı-Arzu Balkan çifti, ayrılıklarından bir yıl önce Zeyno'yu kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, kızı Zeyno'nun son halini gözler önüne serdi.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun değişimi inanılmaz! İşte ünlülerin çocukları

Şu anda 12 yaşında olan Zeyno Karadağlı, değişimiyle herkesi şaşırttı. Gözlük kullanmaya başlayan genç kız, kestirdiği saçlarıyla da bambaşka birine dönüştü.

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