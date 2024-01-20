Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü 17 yaşında kocaman bir kız! Hem güzelliği hem de yeteneğiyle göz kamaştırıyor tıpkı da babası

2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi ile yıldızı parlayan Tamer Karadağlı son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Ünlü oyuncu Arzu Balkan ile evlenmişti. 2006 yılında da çiftin Zeyno adında kızları olmuştu. Zeyno şimdilerde hem çok güzel hem de çok yetenekli bir genç kız oldu. Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına basan Zeyno Karadağlı bir yandan da sosyal medyayı ikiye bölüyor. Nedeni ise annesine mi yoksa babasına mı daha çok benzediği tartışmaları.
Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı kocaman oldu. Başarılı bir piyanist olan Zeyno'yu babası yere göğe sığdıramıyor adeta.
56 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde 17 yaşında çok yetenekli bir genç kız. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.
Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu. Zeyno Karadağlı Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi. Başarılarıyla ailesini gururlandıran Zeyno Karadağlı piyano sanatçısı...