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Tamer Karadağlı'dan Survivor Didem Ceran açıklaması! Sevgilisi ile kızını tanıştırdığı iddia edilmişti...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Tamer Karadağlı, eski eşi ve aldatma konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı bulunan 53 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşadığı hatta Karadağlı'nın kızı Zeyno'yu sevgilisi ile tanıştırma yemeğine götürdüğü iddia edilmişti.Yeniköy'de gerçekleşen buluşmayla ilgili Tamer Karadağlı açıklamada bulundu.

12.08.2020 10:48 - Son Güncelleme: 12.08.2020 10:50
Tamer Karadağlı'dan Survivor Didem Ceran açıklaması! Sevgilisi ile kızını tanıştırdığı iddia edilmişti...

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u ile 2011'de Survivor'a katılıp ilk turda elenen Didem Ceran'ın buluşması magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.Geçtiğimiz hafta eski eşi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Karadağlı, 'Kızı ile sevgilisini tanıştırdı' haberlerinnin ardından isyan etti.

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Tamer Karadağlı'dan Survivor Didem Ceran açıklaması! Sevgilisi ile kızını tanıştırdığı iddia edilmişti...

Tamer Karadağlı, kızı Zeynep ve Didem Ceran, geçtiğimiz günlerde Yeniköy'de yemek yedi. Didem Ceran'ı kızı Zeyno ile tanıştıran Tamer Karadağlı, çıkışta habercilerin sorularına cevap vermedi.

Tamer Karadağlı'dan Survivor Didem Ceran açıklaması! Sevgilisi ile kızını tanıştırdığı iddia edilmişti...

Didem Ceran ise "Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki" dedi.

Tamer Karadağlı'dan Survivor Didem Ceran açıklaması! Sevgilisi ile kızını tanıştırdığı iddia edilmişti...

İkilinin arasında çıkan aşk iddialarının ardından Tamer Karadağlı'dan yanıt geldi.

Tamer Karadağlı'dan Survivor Didem Ceran açıklaması! Sevgilisi ile kızını tanıştırdığı iddia edilmişti...

Karadağlı, geçtiğimiz pazar günü Yeniköy'deki Gazebo'da yanında kızı Zeyno'nun da bulunduğu bir iş yemeğinde Didem Ceran ile bir araya geldiğini ve işleri hakkında görüştüklerini belirtti.

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