Tamer Karadağlı'dan Survivor Didem Ceran açıklaması! Sevgilisi ile kızını tanıştırdığı iddia edilmişti...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Tamer Karadağlı, eski eşi ve aldatma konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı bulunan 53 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşadığı hatta Karadağlı'nın kızı Zeyno'yu sevgilisi ile tanıştırma yemeğine götürdüğü iddia edilmişti.Yeniköy'de gerçekleşen buluşmayla ilgili Tamer Karadağlı açıklamada bulundu.
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u ile 2011'de Survivor'a katılıp ilk turda elenen Didem Ceran'ın buluşması magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.Geçtiğimiz hafta eski eşi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Karadağlı, 'Kızı ile sevgilisini tanıştırdı' haberlerinnin ardından isyan etti.