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Tamer Karadağlı'dan Survivor Didem Ceran açıklaması! Sevgilisi ile kızını tanıştırdığı iddia edilmişti...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Tamer Karadağlı, eski eşi ve aldatma konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı bulunan 53 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşadığı hatta Karadağlı'nın kızı Zeyno'yu sevgilisi ile tanıştırma yemeğine götürdüğü iddia edilmişti.Yeniköy'de gerçekleşen buluşmayla ilgili Tamer Karadağlı açıklamada bulundu.

12.08.2020 10:48 - Son Güncelleme: 12.08.2020 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





