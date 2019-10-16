Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ arasında şok gerçek! Meğerse Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın adlı dizi ile hayran kitlesini milyonlara ulaştıran Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi şaşırttı. Dizide oynayan karakterler Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı oyunculukları ile büyük beğeni toplamıştı. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ ile Haluk karakterini oynayan Tamer Karadağlı, Türkiye'de en çok sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...



İşte başta Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olmak üzere diğer ünlü isimlerin merak edilen boyları...