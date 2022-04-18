Tamer Karadağlı gözü gibi sakınıyordu öve öve bitiremedi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın kızları Zeyno son haliyle hayran bıraktı
2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi ile yıldızı parlayan Tamer Karadağlı son olarak Savaşçı dizisi ile karşımıza çıkmıştı. Ünlü oyuncu o yıllarda Arzu Balkan ile evlenmişti. 2006 yılında da çiftin Zeyno adında kızları olmuştu. Tamer Karadağlı kızıyla ilgili konuşarak kızının ne kadar yetenekli olduğunu söyledi ve "Kızım Zeyno konservatuvarda piyano bölümünde okuyor, şu an 16 yaşında. Besteler yapıyor hatta bir kısa filmin müziğini yazıp besteledi" dedi.
Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı kocaman oldu. Başarılı bir piyanist olan Zeyno'yu babası yere göğe sığdıramadı.
Karadağlı katıldığı programda "Kızım Zeyno konservatuvarda piyano bölümünde okuyor, şu an 16 yaşında. Besteler yapıyor hatta bir kısa filmin müziğini yazıp besteledi" dedi. Tamer Karadağlı açıklamasının devamında ise şunları söyledi:
"Ünlü olmayı meslek sanıyorlar" diyen Tamer Karadağlı açıklamasının devamında "Star, yıldız ulaşılmaz demekti. Şimdi sosyal medyayla herkes ulaşılabilir oldu. 10 milyon takipçisi olan insanların sokakta karşılığı yok. Tanınmış kişi olmakla ünlü olmakla star olmak çok farklı. Yapımcılar oyuncuların sosyal medyadaki takipçisine göre rol veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. 10 milyon takipçisi olan ama sokakta karşılığı olmayan birçok insan var" dedi.