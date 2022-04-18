RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Tamer Karadağlı gözü gibi sakınıyordu öve öve bitiremedi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın kızları Zeyno son haliyle hayran bıraktı

Tamer Karadağlı gözü gibi sakınıyordu öve öve bitiremedi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın kızları Zeyno son haliyle hayran bıraktı

2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi ile yıldızı parlayan Tamer Karadağlı son olarak Savaşçı dizisi ile karşımıza çıkmıştı. Ünlü oyuncu o yıllarda Arzu Balkan ile evlenmişti. 2006 yılında da çiftin Zeyno adında kızları olmuştu. Tamer Karadağlı kızıyla ilgili konuşarak kızının ne kadar yetenekli olduğunu söyledi ve "Kızım Zeyno konservatuvarda piyano bölümünde okuyor, şu an 16 yaşında. Besteler yapıyor hatta bir kısa filmin müziğini yazıp besteledi" dedi.

18.04.2022 16:30 - Son Güncelleme: 18.04.2022 16:31
Tamer Karadağlı gözü gibi sakınıyordu öve öve bitiremedi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno son haliyle hayran bıraktı

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı kocaman oldu. Başarılı bir piyanist olan Zeyno'yu babası yere göğe sığdıramadı.

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Tamer Karadağlı gözü gibi sakınıyordu öve öve bitiremedi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno son haliyle hayran bıraktı

Karadağlı katıldığı programda "Kızım Zeyno konservatuvarda piyano bölümünde okuyor, şu an 16 yaşında. Besteler yapıyor hatta bir kısa filmin müziğini yazıp besteledi" dedi. Tamer Karadağlı açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

Tamer Karadağlı gözü gibi sakınıyordu öve öve bitiremedi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno son haliyle hayran bıraktı

"Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Okan Bayülgen ile beraber oynadığımız film, Los Angeles Kısa Film Festivali'nde finale kaldı. Eğer kazansaydı Oscar aday adayı oluyordu ve 15 yaşında Oscar'a gidiyordu az daha."

Tamer Karadağlı gözü gibi sakınıyordu öve öve bitiremedi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno son haliyle hayran bıraktı

"SOKAKTA KARŞILIĞI YOK"

Karadağlı sosyal medya fenomenlerini de topa tuttu.

Tamer Karadağlı gözü gibi sakınıyordu öve öve bitiremedi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno son haliyle hayran bıraktı

"Ünlü olmayı meslek sanıyorlar" diyen Tamer Karadağlı açıklamasının devamında "Star, yıldız ulaşılmaz demekti. Şimdi sosyal medyayla herkes ulaşılabilir oldu. 10 milyon takipçisi olan insanların sokakta karşılığı yok. Tanınmış kişi olmakla ünlü olmakla star olmak çok farklı. Yapımcılar oyuncuların sosyal medyadaki takipçisine göre rol veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. 10 milyon takipçisi olan ama sokakta karşılığı olmayan birçok insan var" dedi.

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