Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız’dan ayrıldığı iddiasına ilk kez yanıt verdi! "Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum"
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldığı iddiasına ilk kez yanıt verdi! Başrolünü Pınar Altuğ ile paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. 'Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum' diyen Karadağlı, bakın neler söyledi...
27.03.2022 01:45 - Son Güncelleme: 27.03.2022 01:45
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, geçen yıl mayıs ayında piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Tamer Karadağlı'nın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldığı iddia edilmişti.
Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yapı Fuarı'nda reklam yüzü olduğu Boyut Çelik Kapı standını ziyarete gelen Tamer Karadağlı, ayrılık iddiasına cevap verdi.