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Haberler Magazin Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız’dan ayrıldığı iddiasına ilk kez yanıt verdi! "Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum"

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız’dan ayrıldığı iddiasına ilk kez yanıt verdi! "Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum"

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldığı iddiasına ilk kez yanıt verdi! Başrolünü Pınar Altuğ ile paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. 'Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum' diyen Karadağlı, bakın neler söyledi...

27.03.2022 01:45 - Son Güncelleme: 27.03.2022 01:45
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız’dan ayrıldığı iddiasına ilk kez yanıt verdi! Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, geçen yıl mayıs ayında piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız’dan ayrıldığı iddiasına ilk kez yanıt verdi! Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum

Tamer Karadağlı'nın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldığı iddia edilmişti.

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız’dan ayrıldığı iddiasına ilk kez yanıt verdi! Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum

Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yapı Fuarı'nda reklam yüzü olduğu Boyut Çelik Kapı standını ziyarete gelen Tamer Karadağlı, ayrılık iddiasına cevap verdi.

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız’dan ayrıldığı iddiasına ilk kez yanıt verdi! Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum

Karadağlı, ayrılık sorusuna "Yok öyle bir şey. Bugüne kadar özel hayatımla ilgili konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum" cevabını verdi.

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız’dan ayrıldığı iddiasına ilk kez yanıt verdi! Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum

"EVLİYKEN EŞİM KARAR VERİRDİ"
Ünlü oyuncu, "Ev dekorasyonu için alışverişe çıkıyor musunuz?" sorusuna, "O tip alışverişlere çıkmam. O işlerde genelde kadınlar iyidir. Evliyken de eşim karar verirdi. Siz karışamıyorsunuz zaten. Bekarken de annem devreye giriyor" dedi.

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