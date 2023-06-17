Tam 72 kilo verdi son halini gören ekrana kilitlendi! Vermem Seni Ellere'yle ekrana dönen Esin Gündoğdu'yu önce kimse tanımayadı sonra inanamadı
Son olarak Yeni Gelin adlı dizide rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Esin Gündoğdu şimdilerde atv ekranlarının yeni dizisi Vermem Seni Ellere dizisiyle ekranlara dönüyor. Ancak gelin görün ki Esin Gündoğdu'yu kimse tanıyamıyor. Radikal bir kararla sağlığı için harekete geçen usta oyuncu kendi imkanlarıyla, 2 yılda tam 72 kilo vermişti. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla ne denli zayıfladığını gösteren Gündoğdu'nun, Vermem Seni Ellere'deki hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
17.06.2023 15:08 - Son Güncelleme: 17.06.2023 15:08
Yer aldığı Aşk Yeniden dizisindeyken 138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, şimdilerde fit hali ile hayran bırakıyor.