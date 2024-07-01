Tam 4 yıl evli kaldılar! Ecem Erkek'in eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer aynı dizide bile oynamışlar! Güldür Güldür'ün Naime'si...

Güldür Güldür ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek, canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazındı. Başarılı oyuncu, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. 2016 yılında nikah masasına oturduğu ve 2020 yılında tek celsede boşandığı eski eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. Ecem Erkek'in eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi kimmiş...