Tam 20 kilo verdi! Ayça Erturan’ın son hali şoke etti: “Resmen erimiş” İğne ipliğe dönen Ayça Erturan bakın nasıl zayıflamış...

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş kitlelere duyuran Ayça Erturan, Oğulcan Kırca ile 2014 yılında dünyaevine girdi ve 2021'de kızı Nova'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Erturan, bu kez verdiği kilolarla gündem oldu. İğne ipliğe dönene ünlü oyuncunun son hali çok konuşulurken zayıflama sırrı da ortaya çıktı. İşte 20 kilo veren Ayça Erturan'ın son hali ve zayıflama sırrı...