"Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" Banu Alkan yaptığı paylaşımla aldı yıllar öncesine götürdü! Yeşilçam 17'lik Afrodit'i...
Kemal Yıldız'la evliliğe doğru adım adım ilerleyen Banu Alkan son paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiği iddiasıyla çok konuşulan Banu Alkan, bu kez gençlik yıllarına ait fotoğraflar paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "10 tane Serenay Sarıkaya eder" ve "Kylie Jenner halt etmiş" gibi onlarca yorum geldi.
28.03.2023 15:54 - Son Güncelleme: 28.03.2023 15:54
O Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan. Zaman zaman söyledikleri zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaşan Alkan sonrasında Ajda Pekkan'ı hedef almıştı.
Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" notunu düşen Alkan'ın asıl büyük olayı dünyaca ünlü isimi Kylie Jenner'la ettiği kavgaydı.
Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia ederek "Yeter artık, taklitçi kezban!" diyen Banu Alkan, sonrasında Jenner'ın kendisine mesaj attığını iddia ederek bir fotoğraf yayınlamıştı.