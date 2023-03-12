Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: "Nasıl da çökmüş"
Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medyada, "Nasıl da çökmüş, nasıl da yıkılmış Allah sabır versin çok zor" , "Kadın evlat acısıyla 10 yıl yaşlanmış" yorumları yapıldı.Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketlerinin 12. gününde Taha Duymaz'ın cesedi kardeşiyle birlikte çıkarılmıştı. Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın ailesini ziyaret eden CZN Burak Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini paylaştıi acılı anneyi görenler kahroldu.
12.03.2023 11:52 - Son Güncelleme: 12.03.2023 12:02
Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medyada anne Meryem Duymaz'a yorum yağdı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bir yandan mucizelere tanıklık edilirken bir yandan da kahreden haberler geldi.
Instagram'da çektiği yemek videoları sayesinde fenomen hale gelen ve 1.5 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz kardeşleri ve halasıyla birlikte göçük altında kalmıştı.
CESEDİ YORGANA SARILMIŞ HALDE BULUNDU
Genç fenomenin arkadaşı sosyal medya hesabından uykuda depreme yakalanan Taha Duymaz'ın cesedinin enkazdan yorgana sarılmış halde çıkarıldığını söylemişti.