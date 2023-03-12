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Haberler Magazin Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: "Nasıl da çökmüş"

Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: "Nasıl da çökmüş"

Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medyada, "Nasıl da çökmüş, nasıl da yıkılmış Allah sabır versin çok zor" , "Kadın evlat acısıyla 10 yıl yaşlanmış" yorumları yapıldı.Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketlerinin 12. gününde Taha Duymaz'ın cesedi kardeşiyle birlikte çıkarılmıştı. Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın ailesini ziyaret eden CZN Burak Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini paylaştıi acılı anneyi görenler kahroldu.

12.03.2023 11:52 - Son Güncelleme: 12.03.2023 12:02
Taha Duymaz’ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz’ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: Nasıl da çökmüş

Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medyada anne Meryem Duymaz'a yorum yağdı.

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Taha Duymaz’ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz’ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: Nasıl da çökmüş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bir yandan mucizelere tanıklık edilirken bir yandan da kahreden haberler geldi.

Taha Duymaz’ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz’ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: Nasıl da çökmüş

Instagram'da çektiği yemek videoları sayesinde fenomen hale gelen ve 1.5 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz kardeşleri ve halasıyla birlikte göçük altında kalmıştı.

Taha Duymaz’ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz’ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: Nasıl da çökmüş

CESEDİ YORGANA SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Genç fenomenin arkadaşı sosyal medya hesabından uykuda depreme yakalanan Taha Duymaz'ın cesedinin enkazdan yorgana sarılmış halde çıkarıldığını söylemişti.

Taha Duymaz’ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz’ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: Nasıl da çökmüş

TikTok'ta paylaştığı yemek videolarıyla ünlü olan Duymaz'ın enkaz çalışmaları için CZN Burak da büyük çaba harcamıştı. CZN Burak deprem bölgesindeki yardımlarını sürdürürken Duymaz'ın ailesini de unutmadı.

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