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‘Tablet Reis’ olarak adını duyuran Onurcan Güzel yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi yürek yaktı: 35 kilo, çalışamıyor...

2013 senesinde tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla viral olan ve bir anda adını geniş kitlelere duyuran Onurcan Güzel, yıllar sonra ortaya çıktı. Değişen tarzıyla ve son haliyle dikkat çeken Onurcan Güzel, anlattıklarıyla yürek sızlattı. Babasının vefatının ardından annesinin zengin bir adamla gittiğini belirten Güzel, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamadığını söyledi. İşte Onurcan Güzel'in son hali ve yaşadıkları...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 16:23 Güncelleme 05 Şubat 2024, 16:51
‘Tablet Reis’ olarak adını duyuran Onurcan Güzel yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi yürek yaktı: 35 kilo, çalışamıyor... 1

Tablet kutusundan hıyar çıkardığı videosu ile internette viral olan Onurcan Güzel, sosyal medyada adeta fenomen hale gelmişti.

‘Tablet Reis’ olarak adını duyuran Onurcan Güzel yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi yürek yaktı: 35 kilo, çalışamıyor... 2

'Tablet Reis' olarak hafızalara kazınan Onurcan Güzel, yıllar sonra gündem oldu. Güzel, YouTuber Testo'nun yayınladığı videoda hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

▶️ 'Tablet Reis' olarak tanınan Onursal Adıgüzel'in hayat hikayesi yürek burktu!

‘Tablet Reis’ olarak adını duyuran Onurcan Güzel yıllar sonra ortaya çıktı! Hikayesi yürek yaktı: 35 kilo, çalışamıyor... 3

Yeni imajı ve son haliyle dikkat çeken Onurcan Güzel, acı dolu hikayesiyle herkesi üzdü.

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