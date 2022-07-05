Vav TV İzle
Haberler Magazin Suzan Kardeş bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı! İşte Suzan Kardeş’in memleketi...

Suzan Kardeş bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı! İşte Suzan Kardeş’in memleketi...

Demet Akbağ ile Güldürme Beni yarışma programı ilk bölümü ile Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Şahin Irmak'ın üstlendiği programda yarışan Suzan Kardeş'in hayatı da merak konusu oldu. Ailesi ile birlikte 1968'de İstanbul'a göç eden Kardeş'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Suzan Kardeş aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Suzan Kardeş'in memleketi...

05.07.2022 01:42 - Son Güncelleme: 05.07.2022 01:42
Suzan Kardeş bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı! İşte Suzan Kardeş’in memleketi...

Profesyonel şarkıcılığa 2007 yılında çıkardığı Türk sanat müziği albümü ile başlayan Suzan Kardeş, Güldürme Beni yarışma programının yayınlanmasının ardından gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Suzan Kardeş bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı! İşte Suzan Kardeş’in memleketi...

1980'lerden itibaren sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev yapan sanatçının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Suzan Kardeş bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı! İşte Suzan Kardeş’in memleketi...

Ailesi ile birlikte 1968'de İstanbul'a göç eden Kardeş'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Suzan Kardeş aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Suzan Kardeş bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı! İşte Suzan Kardeş’in memleketi...

İşte başta Suzan Kardeş olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Suzan Kardeş bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı! İşte Suzan Kardeş’in memleketi...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

SON DAKİKA