Suzan Kardeş bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu gerçek bambaşka çıktı! İşte Suzan Kardeş’in memleketi...
Demet Akbağ ile Güldürme Beni yarışma programı ilk bölümü ile Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Şahin Irmak'ın üstlendiği programda yarışan Suzan Kardeş'in hayatı da merak konusu oldu. Ailesi ile birlikte 1968'de İstanbul'a göç eden Kardeş'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Suzan Kardeş aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Suzan Kardeş'in memleketi...
05.07.2022 01:42 - Son Güncelleme: 05.07.2022 01:42
Profesyonel şarkıcılığa 2007 yılında çıkardığı Türk sanat müziği albümü ile başlayan Suzan Kardeş, Güldürme Beni yarışma programının yayınlanmasının ardından gündem oldu.
Ailesi ile birlikte 1968'de İstanbul'a göç eden Kardeş'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Suzan Kardeş aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.