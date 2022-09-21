Süt Kardeşler’in Afife’sinin eşi bakın kim çıktı! Meğer Jale Altuğ Yeşilçam yakışıklısıyla 51 yıldır evliymiş...
Süt Kardeşler'in Afife'sinin eşi bakın kim çıktı! Meğer Jale Altuğ Yeşilçam yakışıklısıyla 51 yıldır evliymiş... Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan Süt Kardeşler filmi nin oyuncu kadrosunda; Kemal Sunal, Şener Şen, Hale Soygazi, Ayşen Gruda, Adile Naşit gibi isimler yer alıyor. Di zide Afife karakterini canlandıran ünlü oyuncu Jale Altuğ'un hayatı merak konusu oldu. 1976 yılında İstanbul Yeşilköy'de çekilen filmde sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Jale Altuğ'un eşi...
21.09.2022 16:07 - Son Güncelleme: 21.09.2022 16:17
Süt Kardeşler'in Afife'sinin eşi bakın kim çıktı! Meğer Jale Altuğ Yeşilçam yakışıklısıyla 51 yıldır evliymiş...
Çekimleri İstanbul Yeşilköy'de bir konakta gerçekleşen 1976 yapımı Süt Kardeşler filmi nin oyuncusu Jale Altuğ sosyal medya gündeminde. Kemal Sunal, Hale Soygazi, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimleri bir araya getiren filmde Afife karakterini canlandıran ünlü oyuncu Jale Altuğ'un hayatı merak edildi.
Jale Altuğ'un eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Jale Altuğ'un eşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...