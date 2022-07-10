Süt Kardeşler’in Afife’si Jale Altuğ’un eşi kendisinden de ünlü çıktı! Duyan inanamadı meğer Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusuyla...
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan Süt Kardeşler filmi bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici ile buluştu. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu kadrosunda; Kemal Sunal, Şener Şen, Hale Soygazi, Ayşen Gruda, Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı dizide Afife karakterini canlandıran ünlü oyuncu Jale Altuğ'un hayatı da merak edildi. 1976 yılında İstanbul Yeşilköy'de çekilen filmde sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Jale Altuğ'un kendisi gibi Yeşilçam yıldızı olan eşi kimmiş...
10.07.2022 20:57 - Son Güncelleme: 10.07.2022 21:18
Çekimleri İstanbul Yeşilköy'de bir konakta gerçekleşen 1976 yapımı Süt Kardeşler filmi bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici ile buluştu.
Kemal Sunal, Hale Soygazi, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimleri bir araya getiren filmde Afife karakterini canlandıran ünlü oyuncu Jale Altuğ'un hayatı da merak edildi.