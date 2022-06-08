Survivor’un sivri dilli yarışmacısı Evrim bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Evrim Keklik’in memleketi...
Survivor'un sivri dilli yarışmacısı Evrim bakın aslen nereliymiş! Acun Ilıcalı, toplanan ada konseyinde SMS oylama sonuçlarına göre en az oyu alan yarışmacıyı ve yarışmaya veda eden ismin Evrim Keklik olduğunu açıklandı. Bunun üzerine 7 Haziran tarihi itibariyle adaya veda eden Evrim Keklik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Keklik'in özellikle memleketi merak edilerek "Evrim Keklik aslen nerelidir?" sorusunun yanıtı aratıldı. Voleybol kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Keklik'in aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Evrim Keklik'in memleketi...
08.06.2022 00:53 - Son Güncelleme: 08.06.2022 00:53
SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Evrim Keklik, 14 Mart 1991 doğumlu Türk voleybolcu, televizyon kişisidir. 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Fenerbahçe'de voleybola başladı.
EVRİM KEKLİK ASLEN NERELİ?
Fenomen yarışmacının hakkında araştırma yapanlar, özellikle Evrim'in memleketini merak ederek "Evrim Keklik aslen nerelidir?" sorusunun yanıtını arattı.