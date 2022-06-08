Survivor’un sivri dilli yarışmacısı Evrim bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Evrim Keklik’in memleketi...

Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edildi. Ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kaldı.