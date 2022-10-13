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Haberler Magazin Survivor'ın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni çıktı görenler inanmakta güçlük çekti! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez

Survivor'ın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni çıktı görenler inanmakta güçlük çekti! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez

Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı, akrabalık yaptıkları paylaşımla ortaya çıktı. A Milli Voleybol Takımımızın yıldızlarından biri olan Zehra Güneş sonra dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Kardeşi de ekranlardan tanıdığımız bir isim olan Güneş'in kuzeni de Survivor'ın sevilen isimlerinden biri çıkınca sosyal medya sallandı. İşte detaylar.

13.10.2022 15:16 - Son Güncelleme: 13.10.2022 15:16
Survivor’ın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş’in kuzeni çıktı görenler inanmakta güçlük çekti! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez

Voleybol yolculuğuna henüz 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, kısa sürede meslek hayatında büyük başarılar elde etti. Güzelliği dillere destan olan milli voleybolcumuz, bakın hangi Survivor yarışmacısının kuzeni çıktı.

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Survivor’ın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş’in kuzeni çıktı görenler inanmakta güçlük çekti! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez

Yalnızca bağlı olduğu spor kulübünde değil, milli takımdaki başarılarıyla da göz dolduran Zehra Güneş, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor’ın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş’in kuzeni çıktı görenler inanmakta güçlük çekti! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez

Bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile birlikte olan Zehra Güneş, aşkını gözler önünde yaşamayı tercih ediyor.

Survivor’ın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş’in kuzeni çıktı görenler inanmakta güçlük çekti! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez

Güzelliği nedeniyle dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Survivor’ın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş’in kuzeni çıktı görenler inanmakta güçlük çekti! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez

Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile kuzen olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

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