Survivor'ın yıldızı voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni çıktı görenler inanmakta güçlük çekti! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez
Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı, akrabalık yaptıkları paylaşımla ortaya çıktı. A Milli Voleybol Takımımızın yıldızlarından biri olan Zehra Güneş sonra dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Kardeşi de ekranlardan tanıdığımız bir isim olan Güneş'in kuzeni de Survivor'ın sevilen isimlerinden biri çıkınca sosyal medya sallandı. İşte detaylar.
13.10.2022 15:16 - Son Güncelleme: 13.10.2022 15:16
Voleybol yolculuğuna henüz 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, kısa sürede meslek hayatında büyük başarılar elde etti. Güzelliği dillere destan olan milli voleybolcumuz, bakın hangi Survivor yarışmacısının kuzeni çıktı.
Yalnızca bağlı olduğu spor kulübünde değil, milli takımdaki başarılarıyla da göz dolduran Zehra Güneş, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile birlikte olan Zehra Güneş, aşkını gözler önünde yaşamayı tercih ediyor.
Güzelliği nedeniyle dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.