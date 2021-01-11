Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu...
Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu... Kanal D ekranlarında bir döneme damgasını vuran Aşk- Memnu'nun küçük oyuncusu Batuhan Karacakaya büyüdü, Survivor 2021 yarışmasında 'Ünlüler' takımının gözde isimleri arasında yerini aldı. Yayın sırasında Aşk-ı Memnu itirafıyla dikkat çeken Survivor Batuhan Karacakaya, bakın Bülent karakterini canlandırdığı yıllar hakkında neler söyledi...
Hem yakışıklılığı hem de büyük değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Karacakaya hayatını değiştiren efsane dizi Aşk-ı Memnu hakkında konseyde Acun Ilıcalı ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Batuhan Karacakaya, "Aşk- Memnu'da 2 sezon oynadım ve 10 yaşındaydım. Aynı zamanda okulumla beraber yürüttüğüm için yüksek tempoda yaşadım. Lisanslı bir spor yapma zamanım olmadı. O yüzden Survivor'ı çok seviyorum. Sporu çok seviyorum ve kendime de güveniyorum. O dönemden beri izliyorum Survivor'ı. Bir gün ben buraya geleceğimi biliyordum" dedi.
"FARKLILAŞMAK İSTEMEDİM"
Dizinin yayınlandığı dönemde okulda ünlü biri olarak gösterilmek istemediğini de söyleyen Survivor Batuhan "Arkadaşlarımla birlikte okuldayken bana farklı bakılmasın istemiyordum. O yüzden dizi muhabbetlerin yapılmasını sevmiyordum. Çünkü o zaman ben ünlü çocuk oluyordum farklılaşmak istemedim" ifadelerini kullandı.