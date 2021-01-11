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Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu...

Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu... Kanal D ekranlarında bir döneme damgasını vuran Aşk- Memnu'nun küçük oyuncusu Batuhan Karacakaya büyüdü, Survivor 2021 yarışmasında 'Ünlüler' takımının gözde isimleri arasında yerini aldı. Yayın sırasında Aşk-ı Memnu itirafıyla dikkat çeken Survivor Batuhan Karacakaya, bakın Bülent karakterini canlandırdığı yıllar hakkında neler söyledi...

11.01.2021 16:52 - Son Güncelleme: 11.01.2021 17:10
Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu...

Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu... Herkesin Aşk-ı Memnu Bülent olarak tanıdığı genç oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'in en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer aldı.

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Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu...

Hem yakışıklılığı hem de büyük değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Karacakaya hayatını değiştiren efsane dizi Aşk-ı Memnu hakkında konseyde Acun Ilıcalı ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Batuhan Karacakaya, "Aşk- Memnu'da 2 sezon oynadım ve 10 yaşındaydım. Aynı zamanda okulumla beraber yürüttüğüm için yüksek tempoda yaşadım. Lisanslı bir spor yapma zamanım olmadı. O yüzden Survivor'ı çok seviyorum. Sporu çok seviyorum ve kendime de güveniyorum. O dönemden beri izliyorum Survivor'ı. Bir gün ben buraya geleceğimi biliyordum" dedi.

Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu...

"FARKLILAŞMAK İSTEMEDİM"

Dizinin yayınlandığı dönemde okulda ünlü biri olarak gösterilmek istemediğini de söyleyen Survivor Batuhan "Arkadaşlarımla birlikte okuldayken bana farklı bakılmasın istemiyordum. O yüzden dizi muhabbetlerin yapılmasını sevmiyordum. Çünkü o zaman ben ünlü çocuk oluyordum farklılaşmak istemedim" ifadelerini kullandı.

Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu...

Batuhan'ın Survivor teklifini kabul etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Ilıcalı, "O kadar ünlüsün ki, reytingleri o kadar yüksek bir dizide oynadın ki, Türkiye'de seni neredeyse tanımayan yok. Bir büyüme arası vardı. O arayı da biz seyircilerimize göstermiş oluyoruz" dedi.

Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu...

İte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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