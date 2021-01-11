Survivor'ın yeni gözde ismi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! Bülent Ziyagil karakterini canlandırıyordu...

Hem yakışıklılığı hem de büyük değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Karacakaya hayatını değiştiren efsane dizi Aşk-ı Memnu hakkında konseyde Acun Ilıcalı ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Batuhan Karacakaya, "Aşk- Memnu'da 2 sezon oynadım ve 10 yaşındaydım. Aynı zamanda okulumla beraber yürüttüğüm için yüksek tempoda yaşadım. Lisanslı bir spor yapma zamanım olmadı. O yüzden Survivor'ı çok seviyorum. Sporu çok seviyorum ve kendime de güveniyorum. O dönemden beri izliyorum Survivor'ı. Bir gün ben buraya geleceğimi biliyordum" dedi.