Survivor’ın vazgeçilmeziydi Acun Ilıcalı Semih Öztürk’ü kovdu! Sebebi eşi Kurretülayn Matur! Acı gününde olacak şey değil

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, pazar günü hayatını kaybetti. Yıllar önce yayınlanan Ütopya yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.