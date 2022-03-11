Survivor'ın vazgeçilmeziydi Acun Ilıcalı Semih Öztürk'ü kovdu! Sebebi eşi Kurretülayn Matur! Acı gününde olacak şey değil
Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran ve şimdilerde sunuculuk yapan Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur hakkında ortaya atılan Alpay Kazan iddiası bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir vazgeçilmezi olduğu Survivor Ekstra'da yer almayan Semih Öztürk hakkında neden yok, ayrıldı mı sorularının yanıtları aranırken hiç beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Semih Öztürk kovuldu, nedeni ise eşi Kurretülayn Matur'un kısa bir süre önce vefat eden Alpay Kazan hakkında attığı iddia edilen bir tweet.
Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, pazar günü hayatını kaybetti. Yıllar önce yayınlanan Ütopya yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.
Sunucu Semih Öztürk'ün, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yayına çıkmaması, kafaları karıştırdı. Semih Öztürk'ün programda neden yer almadığı merak edilirken, Öztürk'ün fenomen eşi Kurretülayn Matur'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.
Semih Öztürk'ün iki bölümdür Survivor Ekstra programında yer almaması, ünlü sunucunun programdan ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.
Survivor Ekstra'nın dün yayınlanan bölümünde Semih Öztürk'ün yerine İhsan Tarkan'ın oturduğu görüldü.