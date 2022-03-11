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Haberler Magazin Survivor'ın vazgeçilmeziydi Acun Ilıcalı Semih Öztürk'ü kovdu! Sebebi eşi Kurretülayn Matur! Acı gününde olacak şey değil

Survivor'ın vazgeçilmeziydi Acun Ilıcalı Semih Öztürk'ü kovdu! Sebebi eşi Kurretülayn Matur! Acı gününde olacak şey değil

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran ve şimdilerde sunuculuk yapan Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur hakkında ortaya atılan Alpay Kazan iddiası bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir vazgeçilmezi olduğu Survivor Ekstra'da yer almayan Semih Öztürk hakkında neden yok, ayrıldı mı sorularının yanıtları aranırken hiç beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Semih Öztürk kovuldu, nedeni ise eşi Kurretülayn Matur'un kısa bir süre önce vefat eden Alpay Kazan hakkında attığı iddia edilen bir tweet.

11.03.2022 09:41 - Son Güncelleme: 11.03.2022 09:41
Survivor’ın vazgeçilmeziydi Acun Ilıcalı Semih Öztürk’ü kovdu! Sebebi eşi Kurretülayn Matur! Acı gününde olacak şey değil

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, pazar günü hayatını kaybetti. Yıllar önce yayınlanan Ütopya yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

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Survivor’ın vazgeçilmeziydi Acun Ilıcalı Semih Öztürk’ü kovdu! Sebebi eşi Kurretülayn Matur! Acı gününde olacak şey değil

Sunucu Semih Öztürk'ün, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yayına çıkmaması, kafaları karıştırdı. Semih Öztürk'ün programda neden yer almadığı merak edilirken, Öztürk'ün fenomen eşi Kurretülayn Matur'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Survivor’ın vazgeçilmeziydi Acun Ilıcalı Semih Öztürk’ü kovdu! Sebebi eşi Kurretülayn Matur! Acı gününde olacak şey değil

Ünlü sunucu Semih Öztürk, Survivor Ekstra programının 8 ve 9 Mart tarihli yayınlarında yer almadı.

Survivor’ın vazgeçilmeziydi Acun Ilıcalı Semih Öztürk’ü kovdu! Sebebi eşi Kurretülayn Matur! Acı gününde olacak şey değil

Semih Öztürk'ün iki bölümdür Survivor Ekstra programında yer almaması, ünlü sunucunun programdan ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Survivor’ın vazgeçilmeziydi Acun Ilıcalı Semih Öztürk’ü kovdu! Sebebi eşi Kurretülayn Matur! Acı gününde olacak şey değil

Survivor Ekstra'nın dün yayınlanan bölümünde Semih Öztürk'ün yerine İhsan Tarkan'ın oturduğu görüldü.

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