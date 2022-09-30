Survivor'ın 'Reis'iydi yasaklı madde kullanıp sevgilisini dövdü! Bağımlı çıktı boğazını sıkıp tekmeledi! Görüntüler çok vahim
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın, 2022 All-Star sezonu epey hareketli geçti. Kavganın, gürültünün eksik olmadığı Survivor 2022'den geçtiğimiz günlerde mutlu haberler gelmiş, Mert Öcal ile Sude Burcu nişanlanmıştı. Ancak bir yandan iyi haberler gelirken bir yandan da vahim haberler gelmeye devam ediyor. Survivor izleyicilerinin 'reis' olarak nitelendirdiği Yunus Emre Özden'in sevgilisi, Özden tarafından darp edildiğini ve Özden'in yasaklı madde kullandığını iddia etti. İşte detaylar.
30.09.2022 12:41 - Son Güncelleme: 30.09.2022 12:41
Yarışmada kaldığı sürece girdiği polemikler ve agresif kişiliğiyle bilinen Yunus Emre Özden hakkında sevgilisinden şoke eden bir iddia gelmişti.
YENİDEN
tv100'ün haberine göre; Survivor yarışmacılarından Yunus Emre Özden'in 3,5 yıllık sevgilisi Beria Gözen darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.