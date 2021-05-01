Survivor’ın gözde ismi Batuhan Karacakaya bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer fenomen yarışmacı…

Survivor'ın gözde ismi Batuhan Karacakaya bu gerçekle herkesi şaşırttı! Aşk-ı Memnu dizisinde can verdiği Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Karacakaya, şimdilerde Survivor yarışmasındaki performansıyla adından söz ettiriyor. Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Batuhan Karacakaya'nın özel hayatı da hayranları tarafından merak konusu oldu. Batuhan Karacakaya'nın boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte haberin detayları...

01.05.2021 22:15 - Son Güncelleme: 01.05.2021 22:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





