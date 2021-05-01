RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor’ın gözde ismi Batuhan Karacakaya bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer fenomen yarışmacı…

Survivor'ın gözde ismi Batuhan Karacakaya bu gerçekle herkesi şaşırttı! Aşk-ı Memnu dizisinde can verdiği Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Karacakaya, şimdilerde Survivor yarışmasındaki performansıyla adından söz ettiriyor. Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Batuhan Karacakaya'nın özel hayatı da hayranları tarafından merak konusu oldu. Batuhan Karacakaya'nın boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte haberin detayları...

01.05.2021 22:15 - Son Güncelleme: 01.05.2021 22:15
Survivor’ın gözde ismi Batuhan Karacakaya bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer fenomen yarışmacı…

Başrollerini Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi isimlerin paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterine can veren ünlü oyuncu Batuhan Karacakayai şimdilerde Survivor yarışmasında parkurların tozunu attırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor’ın gözde ismi Batuhan Karacakaya bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer fenomen yarışmacı…

Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Batuhan Karacakaya'nın özel hayatı da hayranları tarafından merak konusu oldu.

Survivor’ın gözde ismi Batuhan Karacakaya bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer fenomen yarışmacı…

İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun hakkında bilinmeyenleri internette arattı. Karacakaya'nın boyu ise şaşkınlık yarattı. İşte başta Batuhan Karacakaya olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

Survivor’ın gözde ismi Batuhan Karacakaya bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer fenomen yarışmacı…

BARIŞ ARDUÇ - 187 CM

Survivor’ın gözde ismi Batuhan Karacakaya bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer fenomen yarışmacı…

CANSU DERE - 179 CM