Survivor'ın eski yarışmacısı Birsen Bekgöz'ü son haliyle tanıyabilecek misiniz? Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Birsen Bekgöz...

Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Birsen Bekgöz herkesi. 40 yaşındaki Milli atlet Survivor 2018'e katıldı ve yarışmanın ortalarına kadar yarıştı. Yarışma sonrasında ise yine eski Survivor yarışmacılarından Nihat Doğan'la aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif olan Birsen Bekgöz, estetikli inanılmaz değişimi gündem oldu. Görünce siz de çok şaşıracaksınız.

23.02.2021 14:38 - Son Güncelleme: 23.02.2021 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





