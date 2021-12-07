Survivor’ın çekimlerde kavga çıktı o iki All-Star yarışmacısı birbirine girdi! 2022 kadrosu daha şimdiden bilendi

Survivor 2022 hakkında ortaya atılan bu iddialar doğruysa, bu kadro tam bir intihar timi. Survivor 2022'nin All star olacağı daha Survivor 2021 yayındayken resmileşmiş, Acun Ilıcalı'da kendi ağzıyla duyurmuştu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise öyle bir kadro hazırlandı ki, ortalık yanacak. Yarışmada kanlı bıçaklı olanlar, rekabetten yanıp tutuşanlar, birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak olanlar, kankalar ve daha fazlası hepsi Survivor All Star 2022'de yarışacak.