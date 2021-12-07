Survivor'ın çekimlerde kavga çıktı o iki All-Star yarışmacısı birbirine girdi! 2022 kadrosu daha şimdiden bilendi
2022 Survivor All Star, merakla bekleniyor! Henüz resmi olarak açıklanmasa da ortaya atılan kadro iddiası herkesi heyecalandırmaya yetti bile. Acun Ilıcalı ve ekibi Survivor 2022 All-star kadrosu için kolları çok erkenden sıvamıştı yani Survivor 2021 bitmeden. İddialara göre Survivor All-star 2022'nin kadrosu belli oldu hatta imzalar çoktan atıldı. Eğer bu kadro doğruysa 2022 yılında ekranlardan kıyametler kopacak. Zira Survivor 2022 kadrosunda kanlı bıçaklıklar, sevgililer, eski sevgililer, dostlar ve eski dostlar ne ararsanız var. Öte yandandaha yarışma başlamadan, tanıtım çekimlerinde 2 yarışmacının kavga ettiği iddia edildi. Bir de Nisa ve Barış hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Survivor 2022 hakkında ortaya atılan bu iddialar doğruysa, bu kadro tam bir intihar timi. Survivor 2022'nin All star olacağı daha Survivor 2021 yayındayken resmileşmiş, Acun Ilıcalı'da kendi ağzıyla duyurmuştu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise öyle bir kadro hazırlandı ki, ortalık yanacak. Yarışmada kanlı bıçaklı olanlar, rekabetten yanıp tutuşanlar, birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak olanlar, kankalar ve daha fazlası hepsi Survivor All Star 2022'de yarışacak.
Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor All Star uzun yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Survivor All Star'ın kadrosu belirlenirken Acun Ilıcalı tüm işlemleri daha da hızlandırdı ve imzalar atıldı.
Survivor'da önceki sezonlarda yarışmış ve All Star için kendileriyle fikir alışverişinde bulunulmuş birçok kişiyle toplantılar yapılmıştı. Kırmızı - Mavi Takım formatıyla ekranlara gelecek Survivor All Star için ayrıca son 6 sezonun tüm şampiyon ve finalistlerine teklif götürülürmüştü.
NİSA VE BARIŞ AYNI TAKIMDA
Survivor sonrasında aşk yaşamaya başlayan iki isim Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı da bu sezon Survivor'da yer alacak. Eski aşıklar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı önceki.
İddialara göre; Nisa ve Barış ayrı ayrı takımlarda yarışacaklardı. Ancak yapımda tarafından alınan bir son dakika kararına göre Nisa ve Barış aynı takımda yarışacak.
Survivor iddiaları bununla sınırlı kalmadı. Survivor'ın reklam çekimlerinde Barış Murat Yağcı'nın, bir başka yarışmacıyla kavgaya karıştığı iddia edildi.