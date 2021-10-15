Survivor'dan Masterchef'e giden Yasin Obuz bir de estetik yaptırdı kapı kapı gezince şart oldu! Kendisini tanıyamadı
Önce Kısmetse olur sonrasında sırasıyla Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılan, ünlü olmak için çalmadık kapı bırakmayan sonunda TV 8'e dadanan Yasin Obuz, şimdilerde yaptığı müzik çalışmalarıyla adından söz ettiren Yasin Obuz Survivor sonrasında estetiklenenler kervanına katıldı. Burun estetiği geçiren Yasin Obuz'un son haliyle herkesi şaşırtan, o bile kendi kendisi için 'bu kim oğlum!' yorumunda bulundu. İşte Yasin Obuz'un son hali.
15.10.2021 09:06
- Son Güncelleme: 15.10.2021 09:08
Geçtiğimiz günlerde burun estetiği olan Yasin Obuz, estetikten sonraki hâlini takipçileriyle paylaştı. Survivor Yasin adeta bambaşka biri oldu.
'MasterChef Türkiye' yarışmasından sonra 'Survivor'a da katılan Yasin Obuz paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Yasin Obuz son olarak burun estetiği yaptırmıştı.