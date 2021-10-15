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Haberler Magazin Survivor'dan Masterchef'e giden Yasin Obuz bir de estetik yaptırdı kapı kapı gezince şart oldu! Kendisini tanıyamadı

Survivor'dan Masterchef'e giden Yasin Obuz bir de estetik yaptırdı kapı kapı gezince şart oldu! Kendisini tanıyamadı

Önce Kısmetse olur sonrasında sırasıyla Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılan, ünlü olmak için çalmadık kapı bırakmayan sonunda TV 8'e dadanan Yasin Obuz, şimdilerde yaptığı müzik çalışmalarıyla adından söz ettiren Yasin Obuz Survivor sonrasında estetiklenenler kervanına katıldı. Burun estetiği geçiren Yasin Obuz'un son haliyle herkesi şaşırtan, o bile kendi kendisi için 'bu kim oğlum!' yorumunda bulundu. İşte Yasin Obuz'un son hali.

15.10.2021 09:06 - Son Güncelleme: 15.10.2021 09:08
Survivor’dan Masterchef’e giden Yasin Obuz bir de estetik yaptırdı kapı kapı gezince şart oldu! Kendisini tanıyamadı

Geçtiğimiz günlerde burun estetiği olan Yasin Obuz, estetikten sonraki hâlini takipçileriyle paylaştı. Survivor Yasin adeta bambaşka biri oldu.

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Survivor’dan Masterchef’e giden Yasin Obuz bir de estetik yaptırdı kapı kapı gezince şart oldu! Kendisini tanıyamadı

'MasterChef Türkiye' yarışmasından sonra 'Survivor'a da katılan Yasin Obuz paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Yasin Obuz son olarak burun estetiği yaptırmıştı.

Survivor’dan Masterchef’e giden Yasin Obuz bir de estetik yaptırdı kapı kapı gezince şart oldu! Kendisini tanıyamadı

Yasin Obuz, daha önce burnunda kırık olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirtmişti.

Survivor’dan Masterchef’e giden Yasin Obuz bir de estetik yaptırdı kapı kapı gezince şart oldu! Kendisini tanıyamadı

Survivor Yasin ameliyattan sonra bandajları attı ve üst üste yeni halini paylaştı. Obuz'un değişimi herkesi şoke etti.

Survivor’dan Masterchef’e giden Yasin Obuz bir de estetik yaptırdı kapı kapı gezince şart oldu! Kendisini tanıyamadı

İŞTE YASİN OBUZ'UN SON HALİ

Bambaşka biri olan ünlü yarışmacıya "Bu kim?" yorumları yağdı.

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