Survivor'dan elenen Yasin'in çırılçıplak fotoğrafları sanal alemde! Sicili defter defter! Acun Ilıcalı'nın elenmesine kahrolduğu Yasin...
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz'un bu sezon Survivor hayatı bir öncekine göre erken bitti. Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz ile girdiği potadan çıkamayan Yasin Obuz'un Survivor hikayesinin sona ermesinin ardından günün en çok araştırılan isimlerinden biri. Obuz hakkında araştırma yapanlarsa şoke eden bir takım gerçeklerle karşılaştı.
Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri hiç kuşkusuz Yasin Obuz. Katıldığı Masterchef'in ardından soluğu Survivor 2020'de alan Yasin Obuz o dönemin en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi. Namını, Survivor 2022 All-Star'da da sürdürüyordu. Ancak Yasin Obuz'un Survivor macerası bu kez çok uzun sürmedi.
TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.
KIL PAYI VEDA
Oylama sonuçlarına göre Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı açıklama öncesinde ise "Bugün elenen yarışmacı bizi de üzecek. Kıl payı elendi olacak. Birinci ile dördüncü arasındaki oy farkı çok az" ifadelerini kullandı.
Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Yasin Obuz oldu.
Acun Ilıcalı'nın "Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin" demesinin ardından isim saymaya başlayan Yasin, "Ardahan, Nisa, Ogeday, Evrim, Ayşe, Anıl ve Gökhan. Sadece bunlarla vedalaşacağım. Diğerleriyle vedalaşmayacağım" diyerek herkesi şaşırttı.