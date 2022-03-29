Survivor’dan dönen Mert Öcal durdu durdu bombayı patlattı! Gören inanamadı! Aşka gelen Mert'ten sevgilisi Sude Burcu ile bir ilk!
Survivor'dan dönen Mert Öcal durdu durdu bombayı patlattı! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2022 All Star yarışmasında Mert Öcal ile Sude Burcu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude'yi Mert hakkında uyarmasıyla ortalık karışmıştı. Nisa, Mert'in hem Sude'yle hem de Makbule Şakalakoğlu'yla aynı anda ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından Survivor'dan elenerek Türkiye'ye dönen Mert Öcal, sonunda bombayı patlattı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Öcal, "Mert aşka geldi" dedirtti. İşte Mert Öcal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
29.03.2022 00:21 - Son Güncelleme: 29.03.2022 00:21
Nisa Bölükbaşı, Mert'in hem Sude'yle hem de Makbule Şakalakoğlu'yla aynı anda ilişki yaşadığını öne sürmüş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
Sude ise "Sen bana gelip 'Kendine değer vermeyen, kendine saygısı olmayan bir kadın' diyorsun. Çok ağır bir itham. Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin ve şu an beni bununla yargılayamazsın" ifadelerini kullanmıştı.