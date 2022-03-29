Survivor’dan dönen Mert Öcal durdu durdu bombayı patlattı! Gören inanamadı! Aşka gelen Mert’ten sevgilisi Sude Burcu ile bir ilk!

Sude ise "Sen bana gelip 'Kendine değer vermeyen, kendine saygısı olmayan bir kadın' diyorsun. Çok ağır bir itham. Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin ve şu an beni bununla yargılayamazsın" ifadelerini kullanmıştı.