Survivor’dan çıktı karnı burnunda pozları paylaştı ’artık göbeğimin sözü geçiyor’ Survivor’ın yıldızlarından biriydi meğer...

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya benzerliği ile bir dönem herkesin dilinde olan Fatmagül Fakı Survivor ile adını herkese duyurmuştu. Eski yarışmacının şimdiki hali görenleri şaşırttı. 31 yaşındaki Fakı yarışmadan sonra bir süre sunuculuk yapmış ardından ortalardan kaybolmuştu.