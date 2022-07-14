Survivor'dan çıktı karnı burnunda pozları paylaştı 'artık göbeğimin sözü geçiyor' Survivor'ın yıldızlarından biriydi meğer...
Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzerliği ile tanınan Fatmagül Fakı, Survivor'da adından sıkça bahsedilen isimler arasında yer alıyordu. Yarışmayla tanınan Fakı 2 yıldır aşk yaşadığı Kerem Lafçı ile 2019'da dünyaevine girmişti. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen eski yarışmacı bombayı patlattı. Hamile olduğunu açıklayan Fatmagül Fakı'dan karnı burnunda pozlar da geldi.
14.07.2022 15:50 - Son Güncelleme: 14.07.2022 15:50
Dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya benzerliği ile bir dönem herkesin dilinde olan Fatmagül Fakı Survivor ile adını herkese duyurmuştu. Eski yarışmacının şimdiki hali görenleri şaşırttı. 31 yaşındaki Fakı yarışmadan sonra bir süre sunuculuk yapmış ardından ortalardan kaybolmuştu.
Survivor ile tanınan Fatmagül Faki, yarışma sonrasında kabuğuna çekilse de, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.