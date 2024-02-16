Survivor'dan çekilen Sahra Işık'tan ilk açıklama geldi! "Beni ailemle vuran kahpelerin..." Gözler 5 yıllık eşine çevrildi

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Yarışmacılardan Sahra Işık, kendi isteğiyle adaya veda etti. Konu hakkında konuşan Ceylan, şu ifadeleri kullandı: "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak.