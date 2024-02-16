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Survivor'dan çekilen Sahra Işık'tan ilk açıklama geldi! "Beni ailemle vuran kahpelerin..." Gözler 5 yıllık eşine çevrildi

Survivor All Star 2024'ten kendi isteğiyle ayrılan Sahra Işık, herkesi şaşkına çevirirken sosyal medyada yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Işık'ın "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum" ifadelerine yer verdiği paylaşımı büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 11:21 Güncelleme 16 Şubat 2024, 11:21
Survivor’dan çekilen Sahra Işık’tan ilk açıklama geldi! Beni ailemle vuran kahpelerin... Gözler 5 yıllık eşine çevrildi 1

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'n sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024'te beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Survivor’dan çekilen Sahra Işık’tan ilk açıklama geldi! Beni ailemle vuran kahpelerin... Gözler 5 yıllık eşine çevrildi 2

Yarışmacılardan Sahra Işık, kendi isteğiyle adaya veda etti. Konu hakkında konuşan Ceylan, şu ifadeleri kullandı: "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak.

Survivor’dan çekilen Sahra Işık’tan ilk açıklama geldi! Beni ailemle vuran kahpelerin... Gözler 5 yıllık eşine çevrildi 3

Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacıyı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz.

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