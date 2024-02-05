Survivor'da Yunus Emre Özden kaosu! Yunus Emre içeride eşi dışarıda olayların göbeğinde! Karısı Özden'i kıskanıyor mu?

TV 8 ekranlarında bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da hem parkurlar hem de ada hayatı epey karışık. Daha önceki sezonlarda yarışan yarışmacıların yeniden karşı karşıya geldiği sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri Yunus Emre Özden. Özden, katıldığı ilk sezon performans olarak beklenenin çok çok altında kalmış, sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon ise parkur performansıyla göz dolduran Özden, kırmızı takıma geçtikten sonra da olayların ortasındaki isim oldu. Şimdi de eşi Bedia gündemde.