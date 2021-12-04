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Haberler Magazin Survivor'da yiyecek içecek ifşası! Milyonlar önünde ifşa oldu ah Ogeday ah! Meğer ananas, muz, mango ve...

Survivor'da yiyecek içecek ifşası! Milyonlar önünde ifşa oldu ah Ogeday ah! Meğer ananas, muz, mango ve...

Survivor All-Star'da yiyecek, içecek şoku yaşanıyor... Her şey Survivor 2022 All-Star'ın önceki akşam oynanan iletişim oyununda Ogeday Girişken'in yaptığı bir hareketin ekranlara yansımasıyla başladı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı da yayıldı. Ogeday Girişken'in elini yıkarken, mataradan döktüğü şeyin ne olduğu merak edilirken perde arkasından bambaşka gerçekler çıktı. İşte sosyal medyayı sallayan o olay...

04.12.2021 09:40 - Son Güncelleme: 04.03.2022 09:43
Survivor’da yiyecek içecek ifşası! Milyonlar önünde ifşa oldu ah Ogeday ah! Meğer ananas, muz, mango ve...

Sık sık kurgu olduğu iddiasıyla gündeme gelen Survivor'da izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bir detay sosyal medyada gündem oldu.

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Survivor’da yiyecek içecek ifşası! Milyonlar önünde ifşa oldu ah Ogeday ah! Meğer ananas, muz, mango ve...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor sık sık aşk dedikodularıyla ve kaoslarla gündeme geliyor fakat Survivor'ın gündeme geldiği tartışmalı başka bir konusu daha var.

Survivor’da yiyecek içecek ifşası! Milyonlar önünde ifşa oldu ah Ogeday ah! Meğer ananas, muz, mango ve...

Survivor'ın kurgu olduğu ve oyunlarda çeşitli hileler yapıldığı her zaman söyleniyor. Bu teoriyi desteklemek için de programdan birçok detay paylaşılıyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda bir oyun sırasında yarışmacının sembolünün sabitlendiği ve oyunu bu şekilde kazandığı iddia edilmişti.

Survivor’da yiyecek içecek ifşası! Milyonlar önünde ifşa oldu ah Ogeday ah! Meğer ananas, muz, mango ve...

Bu kez bomba sosyal medya fenomeni Ata Benli'den geldi.

Survivor’da yiyecek içecek ifşası! Milyonlar önünde ifşa oldu ah Ogeday ah! Meğer ananas, muz, mango ve...

Büyük efor sarf edilen mücadelelere yarışmacıların nasıl dayandığı ise merak konusu oluyordu.

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