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Haberler Magazin Survivor'da yiyecek içecek ifşa oldu hep söyleniyordu ah Ogeday! Acun Ilıcalı zaten açıklamıştı ama... 'ananas, muz, mango...

Survivor'da yiyecek içecek ifşa oldu hep söyleniyordu ah Ogeday! Acun Ilıcalı zaten açıklamıştı ama... 'ananas, muz, mango...

Survivor All-Star'da yiyecek, içecek şoku yaşanıyor... Her şey Survivor 2022 All-Star'ın önceki akşam oynanan iletişim oyununda Ogeday Girişken'in yaptığı bir hareketin ekranlara yansımasıyla başladı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı da yayıldı. Ogeday Girişken'in elini yıkarken, mataradan döktüğü şeyin ne olduğu merak edilirken perde arkasından bambaşka gerçekler çıktı. İşte sosyal medyayı sallayan o olay...

03.03.2022 13:50 - Son Güncelleme: 03.03.2022 14:02
Survivor’da yiyecek içecek ifşa oldu hep söyleniyordu ah Ogeday! Acun Ilıcalı zaten açıklamıştı ama... ’ananas, muz, mango...

Sık sık kurgu olduğu iddiasıyla gündeme gelen Survivor'da izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bir detay sosyal medyada gündem oldu.

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Survivor’da yiyecek içecek ifşa oldu söyleniyordu ama kısmet Ogeday’a! Acun Ilıcalı zaten açıklamıştı ama... ’ananas, muz, mango...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor sık sık aşk dedikodularıyla ve kaoslarla gündeme geliyor fakat Survivor'ın gündeme geldiği tartışmalı başka bir konusu daha var.

Survivor’da yiyecek içecek ifşa oldu söyleniyordu ama kısmet Ogeday’a! Acun Ilıcalı zaten açıklamıştı ama... ’ananas, muz, mango...

Survivor'ın kurgu olduğu ve oyunlarda çeşitli hileler yapıldığı her zaman söyleniyor. Bu teoriyi desteklemek için de programdan birçok detay paylaşılıyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda bir oyun sırasında yarışmacının sembolünün sabitlendiği ve oyunu bu şekilde kazandığı iddia edilmişti.

Survivor’da yiyecek içecek ifşa oldu söyleniyordu ama kısmet Ogeday’a! Acun Ilıcalı zaten açıklamıştı ama... ’ananas, muz, mango...

Bu kez bomba sosyal medya fenomeni Ata Benli'den geldi.

Survivor’da yiyecek içecek ifşa oldu söyleniyordu ama kısmet Ogeday’a! Acun Ilıcalı zaten açıklamıştı ama... ’ananas, muz, mango...

Büyük efor sarf edilen mücadelelere yarışmacıların nasıl dayandığı ise merak konusu oluyordu.

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