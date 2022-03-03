Survivor'da yiyecek içecek ifşa oldu hep söyleniyordu ah Ogeday! Acun Ilıcalı zaten açıklamıştı ama... 'ananas, muz, mango...
Survivor All-Star'da yiyecek, içecek şoku yaşanıyor... Her şey Survivor 2022 All-Star'ın önceki akşam oynanan iletişim oyununda Ogeday Girişken'in yaptığı bir hareketin ekranlara yansımasıyla başladı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı da yayıldı. Ogeday Girişken'in elini yıkarken, mataradan döktüğü şeyin ne olduğu merak edilirken perde arkasından bambaşka gerçekler çıktı. İşte sosyal medyayı sallayan o olay...
03.03.2022 13:50 - Son Güncelleme: 03.03.2022 14:02
Survivor'ın kurgu olduğu ve oyunlarda çeşitli hileler yapıldığı her zaman söyleniyor. Bu teoriyi desteklemek için de programdan birçok detay paylaşılıyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda bir oyun sırasında yarışmacının sembolünün sabitlendiği ve oyunu bu şekilde kazandığı iddia edilmişti.