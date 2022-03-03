Survivor’da yiyecek içecek ifşa oldu hep söyleniyordu ah Ogeday! Acun Ilıcalı zaten açıklamıştı ama... ’ananas, muz, mango...

Survivor'ın kurgu olduğu ve oyunlarda çeşitli hileler yapıldığı her zaman söyleniyor. Bu teoriyi desteklemek için de programdan birçok detay paylaşılıyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda bir oyun sırasında yarışmacının sembolünün sabitlendiği ve oyunu bu şekilde kazandığı iddia edilmişti.