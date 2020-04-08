Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı aşk mı yaşıyor? Sevgili mi? 'Nisa'ya kıyamıyorum!'
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia ediliyordu. Survivor'ın yeni bölümünde ise Sercan Yıldırım'dan bu iddiayı destekleyen sözler geldi Nisa Bölükbaşı'na. Açık arttırma oyununda Sercan'ın 'Nisa'ya kıyamıyorum' sözleri ve hemen ardından takım arkadaşı Ezgi'yi engellemesi soru işaretlerini çoğalttı. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili hayli kabarık. İşte başta Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
08.04.2020 11:59
- Son Güncelleme: 08.04.2020 15:22
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