❓ YILMAZ MORGÜL TAM OLARAK NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?
Yılmaz Morgül, 2016 yılında yarıştığı dönemde beste yapmak için istediği "bir kalem ve bir defter" talebinin reddedildiğini hatırlattı. Survivor 2026'da ise Bayhan'a doğrudan bir "kayıt cihazı" (elektronik ekipman) verilecek olması, sanatçıda kendisine karşı çifte standart uygulandığı hissini uyandırdı.
❓ SURVİVOR KURALLARI NEDEN BAYHAN İÇİN ESNETİLDİ?
Acun Ilıcalı, genellikle yarışmacıların dış dünyadan tamamen kopuk olmasını ister; ancak zaman zaman sanatçı kimliği ön planda olan isimlerin "üretkenliklerini" desteklemek adına küçük imtiyazlar tanıyabiliyor. Bayhan olayında, sanatçının adada geçirdiği sürede yeni besteler üretmesini teşvik etmek amaçlanıyor.