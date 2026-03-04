🎤 BAYHAN'A KAYIT CİHAZI JESTİ KRİZ ÇIKARDI

Survivor 2026'nın iddialı isimlerinden biri olan Bayhan, adadaki üretim süreci için büyük bir destek aldı. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada, Bayhan'ın beste çalışmalarına devam edebilmesi adına kendisine bir kayıt cihazı hediye edileceğini duyurdu. Bu karar, yarışma tarihindeki katı kurallar ve "dış dünyadan izole olma" prensibi açısından büyük bir istisna olarak değerlendirilirken, eski bir hesabı da yeniden açtı.