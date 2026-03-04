CANLI YAYIN
Survivor'da kayıt cihazı krizi: Yılmaz Morgül'den Acun Ilıcalı'ya sert sitem

Survivor 2026 sezonunda yaşanan sürpriz gelişmeler, eski yarışmacıları da harekete geçirdi. Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, yapımcı Acun Ilıcalı'nın yarışmacı Bayhan'a beste yapabilmesi için kayıt cihazı hediye edeceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Kendi yarıştığı dönemde benzer bir talebinin reddedildiğini hatırlatan Morgül, "O zaman da çok üzülmüştüm, şimdi daha çok" diyerek kırgınlığını dile getirdi.

🎤 BAYHAN'A KAYIT CİHAZI JESTİ KRİZ ÇIKARDI

Survivor 2026'nın iddialı isimlerinden biri olan Bayhan, adadaki üretim süreci için büyük bir destek aldı. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada, Bayhan'ın beste çalışmalarına devam edebilmesi adına kendisine bir kayıt cihazı hediye edileceğini duyurdu. Bu karar, yarışma tarihindeki katı kurallar ve "dış dünyadan izole olma" prensibi açısından büyük bir istisna olarak değerlendirilirken, eski bir hesabı da yeniden açtı.

✒️ "SADECE BİR KALEM VE DEFTER İSTEMİŞTİM"

2016 yılında Ünlüler takımında ter döken Yılmaz Morgül, Ilıcalı'nın bu jestine sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, kendi yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle ifade etti:

"Sayın Acun Ilıcalı, Survivor'da sadece bir kalem ve defter istedim. Şarkı sözü ve beste yapmak için bana vermediniz. Şimdi sevgili Bayhan'a beste yapması için kayıt cihazı hediye ediyorsunuz. O zaman da çok üzülmüştüm, şimdi daha çok üzüldüm."

🏥 SURVİVOR'A GİDİŞ AMACINI AÇIKLAMIŞTI

Morgül, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Survivor serüvenine dair bilinmeyenleri de anlatmıştı. Yarışmaya sadece 25 çocuk sağlığı vakfına yapılacak bağış karşılığında katılmayı kabul ettiğini belirten sanatçı, adada yaşadığı zorlukları şu şekilde özetledi:

  • Sağlık Sorunları: Adaya 72 kilo giden Morgül, 58 kiloya düşerek hastanelik olduğunu belirtti.

  • Süreç: Normalde 2 haftalık bir anlaşma yapmasına rağmen yüksek reyting nedeniyle 3 ay adada kaldığını açıkladı.

  • Favorisi: Gönlündeki tek şampiyonun her zaman Nagihan Karadere olduğunu vurguladı.

📅 OLAYIN ARKA PLANI

  • Ne zaman oldu: 4 Mart 2026 akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı.

  • Nerede yayınlandı: Haber merkezleri ve sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

  • Kimler dahil: Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül ve Bayhan.

Acun Ilıcalı'nın, Morgül'ün bu sitem dolu ve "çifte standart" vurgusu içeren mesajına bir yanıt verip vermeyeceği ise merakla bekleniyor.

❓ YILMAZ MORGÜL TAM OLARAK NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Yılmaz Morgül, 2016 yılında yarıştığı dönemde beste yapmak için istediği "bir kalem ve bir defter" talebinin reddedildiğini hatırlattı. Survivor 2026'da ise Bayhan'a doğrudan bir "kayıt cihazı" (elektronik ekipman) verilecek olması, sanatçıda kendisine karşı çifte standart uygulandığı hissini uyandırdı.

❓ SURVİVOR KURALLARI NEDEN BAYHAN İÇİN ESNETİLDİ?

Acun Ilıcalı, genellikle yarışmacıların dış dünyadan tamamen kopuk olmasını ister; ancak zaman zaman sanatçı kimliği ön planda olan isimlerin "üretkenliklerini" desteklemek adına küçük imtiyazlar tanıyabiliyor. Bayhan olayında, sanatçının adada geçirdiği sürede yeni besteler üretmesini teşvik etmek amaçlanıyor.

❓ YILMAZ MORGÜL'ÜN "O ZAMAN DA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM" DEMESİNİN SEBEBİ NE?

Morgül, Survivor 2016'da zorlu şartlar altında (72 kilodan 58 kiloya düşerek) mücadele ederken, sanatını icra edebilmek için en temel araçları (kağıt-kalem) bile alamamasının kendisinde duygusal bir yara açtığını ifade etti. Bayhan'a sağlanan bu teknolojik imkan, eski defterlerin açılmasına neden oldu.

❓ BU DURUM SURVİVOR'IN "İZOLASYON" KURALINA AYKIRI MI?

Normal şartlarda evet. Survivor'da yarışmacıların kalem, kağıt veya herhangi bir kayıt cihazı bulundurması yasaktır. Ancak yapım ekibi, içeriği zenginleştirmek veya yarışmacıların psikolojik motivasyonunu artırmak adına bu tarz "özel izinli" materyalleri kontrollü olarak sağlayabiliyor.

❓ YILMAZ MORGÜL SURVİVOR'A NEDEN KATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI?

Morgül'ün katılımı tamamen hayır amaçlıydı. Kendisi için bir ücret talep etmek yerine, 25 farklı hasta çocuk vakfına ve derneğine bağış yapılması şartıyla adaya gittiğini belirtti. Bu yüzden, adada maruz kaldığı kısıtlamaların (kalem-defter gibi) kendisini daha çok kırdığını vurguluyor.

❓ ACUN ILICALI BU SİTEME YANIT VERDİ Mİ?

Şu an için Acun Ilıcalı cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Ilıcalı, genellikle bu tarz sitemleri konseyde "şeffaflık" adına gündeme getirerek yanıtlamayı tercih ediyor.

