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Haberler Magazin Survivor'da 'iğrenç' kavgası Evrim Keklik ortalığı karıştırdı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı'dan hesap sordu! Neden ayrıldılar?

Survivor'da 'iğrenç' kavgası Evrim Keklik ortalığı karıştırdı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı'dan hesap sordu! Neden ayrıldılar?

Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdiler Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir çift var ki en küçük hareketleri bile merak konusuyken, kendilerini bir kavganın ortasın buldular. Tabi o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı. Peki şimdilerde bir diğer Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken'le sevgili olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında neler oldu? Neden ayrıldılar?

03.02.2022 09:28 - Son Güncelleme: 03.02.2022 09:29
Survivor’da ’iğrenç’ kavgası Evrim Keklik ortalığı karıştırdı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’dan hesap sordu! Neden ayrıldılar?

Survivor 2020 sonrası aşk yaşamaya başlayan ancak birbirlerine uluorta laf sokacak derecede kötü ayrılan, şimdilerde birlikte yarışıp, Survivor 2022 All-Star'da tüm gözlerinde üzerlerinde olduğu Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında 'iğrenç' kavgası alevlendi.

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Survivor’da ’iğrenç’ kavgası Evrim Keklik ortalığı karıştırdı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’dan hesap sordu! Neden ayrıldılar?

Sürgün adasına gönderilen Barış Murat Yağcı, sürgün adasına gönderilen bir diğer isim olan Evrim Keklik'e 'Barış'ı sevenlere ve sevgililerine anlam veremiyorum, 'iğrenç' sözlerini ve Nisa'nın sözlerini sordu.

Survivor’da ’iğrenç’ kavgası Evrim Keklik ortalığı karıştırdı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’dan hesap sordu! Neden ayrıldılar?

Evrim bu sözleri ve Nisa'nın savunmasını onayladı.

Survivor’da ’iğrenç’ kavgası Evrim Keklik ortalığı karıştırdı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’dan hesap sordu! Neden ayrıldılar?

Üstüne Nisa'nın kendisine anlattıklarını aktardı.

Survivor’da ’iğrenç’ kavgası Evrim Keklik ortalığı karıştırdı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’dan hesap sordu! Neden ayrıldılar?

Barış Murat Yağcı da bu sözleri ada konseyine taşıdı.

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