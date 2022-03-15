Survivor'da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir’in oğlu Ali'nin babası bakın kim! Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş
Survivor'da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı. Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş... Survivor 2022 All Star'da yarışan Sema Aydemir, ikizi Seda Ocak ile yaşadığı gerginlikle gündem olmuştu. Survivor All Star'ın 14 Mart Pazartesi ekrana gelen yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sema ile gönüllüler takımından Berna karşılaştı. Sema parkurda kötü bir kaza geçirirken, herkes bir anda yanına koştu. Yaşananların ardından Survivor Sema'nın hayatı merak edilip araştırılan Sema Aydemir'in özellikle eski eşi merak konusu oldu. Aydemir'in 2016 yılında boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Sema Aydemir'in eski eşi bakın kimmiş...
15.03.2022 10:51 - Son Güncelleme: 15.03.2022 10:56
Survivor'da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı! Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş...