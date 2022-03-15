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Haberler Magazin Survivor'da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir’in oğlu Ali'nin babası bakın kim! Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş

Survivor'da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir’in oğlu Ali'nin babası bakın kim! Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş

Survivor'da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı. Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş... Survivor 2022 All Star'da yarışan Sema Aydemir, ikizi Seda Ocak ile yaşadığı gerginlikle gündem olmuştu. Survivor All Star'ın 14 Mart Pazartesi ekrana gelen yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sema ile gönüllüler takımından Berna karşılaştı. Sema parkurda kötü bir kaza geçirirken, herkes bir anda yanına koştu. Yaşananların ardından Survivor Sema'nın hayatı merak edilip araştırılan Sema Aydemir'in özellikle eski eşi merak konusu oldu. Aydemir'in 2016 yılında boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Sema Aydemir'in eski eşi bakın kimmiş...

15.03.2022 10:51 - Son Güncelleme: 15.03.2022 10:56
Survivor’da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim! Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş

Survivor'da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı! Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş...

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Survivor’da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim! Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş

Hızlandırılmış elemelerin başladığı Survivor'da dokunulmazlık oyunlarındaki heyecan da arttı. Birsen ve Sercan Yıldırım'ın veda ettiği Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi.

Survivor’da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim! Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş

SEMA'NIN KAZASI HERKESİ KORKUTTU

Berna ile karşılaşan Sema ise çamurla kaplı parkurda engelden geçerken düştü. Sema'nın kaza geçirdiği anlar yürekleri ağza getirdi. Yardıma koşan Bora ise kayarak yanlışlıkla Sema'ya çarptı.

Survivor’da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim! Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş

Yaşanan kazadan sonra Sema'nın durumu merak konusu oldu. Survivor doktoru ise Sema'yı oyun alanında hazır bekleyen ambulansa alarak muayene etti.

Survivor’da feci halde sakatlanarak yürekleri ağza getiren Sema Aydemir’in oğlu Ali’nin babası bakın kim! Eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş

Bir süre dinlenen Sema daha sonra takım arkadaşlarının yanına döndü.

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