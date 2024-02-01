Survivor'da cinsellik itirafı bir kez daha gündem de "Acun Ilıcalı yokken rahattık" Yaptığı hareket olay olan Yunus Emre Özden...

TV 8 ekranlarında bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da hem parkurlar hem de ada hayatı epey karışık. Daha önceki sezonlarda yarışan yarışmacıların yeniden karşı karşıya geldiği sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri Yunus Emre Özden. Özden, katıldığı ilk sezon performans olarak beklenenin çok çok altında kalmış, sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon ise parkur performansıyla göz dolduran Özden'in el hareketi yaptığı anlar geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Özden bu kez daha önce yaptığı itiraflarla gündemde.
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Her bölümü olaylı geçen yarışmada geçtiğimiz günlerde şoke eden anlar yaşanmıştı.
Sezon başladığından bu yana tartışların ve kavgaların bitmediği Survivor All Star'da Yunus Emre'nin benchte el hareketi yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu.