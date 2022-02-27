Survivor'da 'cinsel ilişki' şoku! Sisi kırdığı potla olay yarattı! "Eskiden açlıktan aşk meşk olayları olmazdı şimdi..."

SURVIVOR'DA 'CİNSEL İLİŞKİ' ŞOKU!

Sisi, kırdığı potla olay yarattı! Youtube üzerinden yayınlara devam etme kararı alınan programında Seyhan Soylu'nun Survivor All Star'la ilgili yaptığı seks yorumu herkesi şaşırttı. Survivor'da yaşanan kavgaları yorumlayan Sisi ve ekibi bir izleyicinin yorumunu da ekrana taşıdı. Bir izleyici, "Eskiden açlıktan aşk meşk olayları olmazdı demek ki doyuyorlar" yorumunu yaptı. Seyhan Soylu'nun bu yoruma verdiği yanıt ise şaşkınlık yarattı.