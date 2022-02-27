Survivor'da 'cinsel ilişki' şoku! Sisi kırdığı potla olay yarattı! "Eskiden açlıktan aşk meşk olayları olmazdı şimdi..."
Survivor'da 'cinsel ilişki' şoku! Sisi lakaplı Seyhan Soylu, bir izleyicinin yaptığı yoruma verdiği yanıtla olay yarattı, kırdığı pot gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Seyhan Soylu Survivor yorumuyla dikkat çekti. Mert Öcal ve Sude Burcu arasında yaşananlar geçtiğimiz günlerde herkesi şaşkına çevirmişti. Sık sık kavgaların yaşandığı Survivor'ı hiç izlemediğini söyleyen Sisi bir izleyicinin yorumunu açıklarken bakın neler söyledi.
SURVIVOR'DA 'CİNSEL İLİŞKİ' ŞOKU!
Sisi, kırdığı potla olay yarattı! Youtube üzerinden yayınlara devam etme kararı alınan programında Seyhan Soylu'nun Survivor All Star'la ilgili yaptığı seks yorumu herkesi şaşırttı. Survivor'da yaşanan kavgaları yorumlayan Sisi ve ekibi bir izleyicinin yorumunu da ekrana taşıdı. Bir izleyici, "Eskiden açlıktan aşk meşk olayları olmazdı demek ki doyuyorlar" yorumunu yaptı. Seyhan Soylu'nun bu yoruma verdiği yanıt ise şaşkınlık yarattı.
Seyhan Soylu bu yorumun ardından "Yani orada seks oluyor demek istemiş" dedi. Ebru Polat'ın araya girmesinin akabinde kırdığı potu fark eden Sisi, "Aşkın içerisinde seks de var" diyerek yorumunu düzeltti. Sisi, programın başında, aldığı duyumlara göre kuytu köşelerde buluşmalar yaşandığını öne sürdü.
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Survivor, 2022 sezonuna aşk ve kaos yüklü bir şekilde başladı. Yeni sezona Sude Burcu ve Mert Öcal aşkı damga vururken, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın iki kişiyle aynı anda birlikte olduğunu ileri sürdü. Aşk hayatıyla olay yaratan Mert Öcal'ın eski sevgilisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Bir dönem Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ile aşk yaşayan Mert Öcal, Özçelik'i eski eşi Uğur Pektaş'tan kıskanmıştı. Gamze Özçelik'in, eski eşi Uğur Pektaş ile aynı projede rol almasından rahatsızlık duyan Mert Öcal, Özçelik'e diziden ayrılmasını söylemiş, güzel oyuncu çok sürmeden Arka Sokaklar'a veda etmişti.