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Haberler Magazin Survivor'da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal'ın annesine bakın görenler aynı cümleyi kurdu: "Seda Sayan mı o?"

Survivor'da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal'ın annesine bakın görenler aynı cümleyi kurdu: "Seda Sayan mı o?"

Survivor'da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal'ın annesine bakın, görenler aynı cümleyi kurdu, "Seda Sayan mı yoksa ikizi mi?" Survivor All Star sezonuna damga vuran çapkınlık iddiaları ile gündemden düşmeyen Mert Öcal'ın annesi, Seda Sayan'a benzerliği ile herkesi şaşkına çevirdi. Manken ve oyuncu olarak tanınan Mert Öcal'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

13.05.2022 16:33 - Son Güncelleme: 13.05.2022 16:33
Survivor’da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal’ın annesine bakın görenler aynı cümleyi kurdu: Seda Sayan mı o?

"SEDA SAYAN MI YOKSA İKİZİ Mİ?"

Survivor'da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal'ın annesine bakın, görenler aynı cümleyi kurdu, "Seda Sayan mı yoksa ikizi mi?"

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Survivor’da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal’ın annesine bakın görenler aynı cümleyi kurdu: Seda Sayan mı o?

Survivor'ın 2022 All Star sezonunda ünlüler takımında boy gösteren Mert Öcal yarışmada olduğu kadar yarışma sonrasında da oldukça dikkat çekiyor.

Survivor’da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal’ın annesine bakın görenler aynı cümleyi kurdu: Seda Sayan mı o?

Yarışma sürecinde çapkınlık iddialarıyla çok konuşulan Mert Öcal, annesi ile fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada, "Seda Sayan mı yoksa ikizi mi?" yorumları yapıldı.

Survivor’da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal’ın annesine bakın görenler aynı cümleyi kurdu: Seda Sayan mı o?

İşte Mert Öcal ve annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

Survivor’da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal’ın annesine bakın görenler aynı cümleyi kurdu: Seda Sayan mı o?

Canan Ergüder ve annesi Rukiye Ergüder

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