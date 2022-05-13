Survivor'da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal'ın annesine bakın görenler aynı cümleyi kurdu: "Seda Sayan mı o?"
Survivor'da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal'ın annesine bakın, görenler aynı cümleyi kurdu, "Seda Sayan mı yoksa ikizi mi?" Survivor All Star sezonuna damga vuran çapkınlık iddiaları ile gündemden düşmeyen Mert Öcal'ın annesi, Seda Sayan'a benzerliği ile herkesi şaşkına çevirdi. Manken ve oyuncu olarak tanınan Mert Öcal'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
13.05.2022 16:33 - Son Güncelleme: 13.05.2022 16:33
"SEDA SAYAN MI YOKSA İKİZİ Mİ?"
Survivor'da çapkınlıklarıyla nam salan Mert Öcal'ın annesine bakın, görenler aynı cümleyi kurdu, "Seda Sayan mı yoksa ikizi mi?"
Survivor'ın 2022 All Star sezonunda ünlüler takımında boy gösteren Mert Öcal yarışmada olduğu kadar yarışma sonrasında da oldukça dikkat çekiyor.
Yarışma sürecinde çapkınlık iddialarıyla çok konuşulan Mert Öcal, annesi ile fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada, "Seda Sayan mı yoksa ikizi mi?" yorumları yapıldı.