Survivor'da büstiyer potası! Sude Ayşe'ye 'göz zevkimi bozuyor' dedi sevgilisi Mert Öcal düğmeye bastı! Kankası Yağmur Banda...
Survivor'da ünlülerin dokunulmazlığı kaybedip ardından Sude Burcu'yu potaya eleme adayı olarak sokması sonrası bu haftanın eleme adayları netleşti. Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı, Ayşe Yüksel ve Sude Burcu bu haftanın eleme adayları oldu. Survivor'dan kim elenecek sorusu izleyici tarafından merak ediliyor. Ancak bu potada öyle bir ikili var ki, onları için intikam potası. Tabi ki Sude Burcu ve Ayşe Yüksel'den bahsediyoruz. İkilinin 'büstiyer' potası sonrası elenen yarışmacı Yağmur Banda'dan gelen yorum ise ortalığı karıştırdı.
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da eleme adayları belli oldu. Yarışmayı kaybeden ünlüler takımının eleme konseyinde, Merve ve Sude'nin isimleri ortaya çıktı.
Bu potanın ardından kısa bir süre önce Survivor hayallerine veda eden Yağmur Banda'dan akıllara zarar tweetler geldi.
Sude Burcu'nun sevgilisi Mert Öcal'ın ağabeyi Yiğit Öcal'ın attığı Ayşe Yüksek tweeti her şeyin başlangıcı oldu. 'Fragmanı izledim. Bu Ayşe'nin, Sude takıntısı nedir bu kadar anlamadım. Gerçekten bilmiyorum. Ama inşallah Ayşe' elenir tweetine Yağmur Banda 'yanlış giydiği büstiyer takınıtısı' diye yanıt verdi.
Hızını alamayan Yağmur Banda bu kez kendi hesabından Ayşe Yüksel hakkında tweetler atmaya başlayınca izleyi iyiden iyiye meraklandı.