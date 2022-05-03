Survivor’da büstiyer potası! Sude Ayşe’ye ’göz zevkimi bozuyor’ dedi sevgilisi Mert Öcal düğmeye bastı! Kankası Yağmur Banda...

Sude Burcu'nun sevgilisi Mert Öcal'ın ağabeyi Yiğit Öcal'ın attığı Ayşe Yüksek tweeti her şeyin başlangıcı oldu. 'Fragmanı izledim. Bu Ayşe'nin, Sude takıntısı nedir bu kadar anlamadım. Gerçekten bilmiyorum. Ama inşallah Ayşe' elenir tweetine Yağmur Banda 'yanlış giydiği büstiyer takınıtısı' diye yanıt verdi.