Survivor'da ateş bacayı sardı Mert'ten o isme ilan-ı aşk! 'Senin için yarışmayı bırakırım' diyen Mert Öcal: "Uzaktan iki gülücük atsan yeter"
Survivor'da ateş bacayı sardı, Mert Öcal o isme aşkını ilan etti. Survivor'da Mert Öcal ile Sude Burcu arasında ne oldu? 2022 All-Star izleyicileri bu sorunun yanıtını merak ediyor. Son bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kritik mücadele öncesi Mert ve Sude oyun alanında bir konuşma gerçekleştirdi. Mert, Sude'ye "Ben senin için yarışmayı bırakırım." dedi. Mert "Bana uzaktan iki gülücük atsan bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar. İletişimi kesmeyeceksin" değil mi?" sözleriyle resmen Sude'ye aşkını ilan etti. Sude ise bakın ne dedi.
"SENİ ÇOK DÜŞÜNÜYOR OLSALAR..."
Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürerken aralarındaki duygusal yakınlaşma sonrası tartışmalar yaşanan Mert ile Sude'nin herkesten uzakta baş başa konuşması dikkatleri çekti. Mert, Sude'ye "Seni çok düşünüyor olsalar sen çok iyi yarışma süreci geçirirken kafanı karıştırıp seni böyle üzmezler. Bir kere zaten acayip sinirliyim onlara. Söyledikleri şeylerin bazıları kulağıma geldi. Çoğu dedikodu, iftira çoğu" dedi.
"SENİNLE BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK KEYİFLİYİM"
Sude'ye içini döken Mert, "Sana detaylı şekilde anlatacağım çıktıktan sonra tam olayın ne olduğunu. Buradan bana hak vermeni isteyebilirim, benim kafamda planlama var. Seninle birlikte burada olduğum için çok keyifliyim. Bu olayların çözümü bendeydi, çözecektim.
"NE OLUR YAŞAYIP GÖRECEĞİZ"
Sude "İlk iki gün algılayamadım tabii. İki günden sonra insan durdukça bazı şeyleri yerine koymaya çalışıyor. O söylediği, benim yaşadığım. Bazı şeyler uyuşuyor, bazı şeyler uyuşmuyor. Burada çözülecek bir durum değil zaten. Çıkınca ne olur yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.